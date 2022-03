Voici votre meilleur look pour le Sony Xperia 1 IV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - C'est à cette période de l'année que nous nous attendons à ce que Sony présente son téléphone Android phare de nouvelle génération. Et comme c'est toujours le cas avec tout lancement de téléphone majeur - ou même mineur - ces jours-ci, la conception a déjà fui.

Si les fuites de rendu 3D les plus récentes sont exactes, nous allons obtenir un autre travail de copier-coller de Sony car il s'appuie sur la plate-forme du Xperia 1 III actuel . C'est-à-dire qu'il semble presque identique au modèle actuel.

Les rendus divulgués se présentent à la fois sous forme de vidéo et d'images fixes, et montrent un téléphone long et étroit avec une grande saillie de caméra en forme de pilule dans le coin supérieur gauche.

Cette unité de caméra devrait également être très similaire au Xperia 1 III, avec un système triple qui comprend un zoom téléobjectif principal, ultra large et périscope.

Comme son prédécesseur, il semble que le design sera très minimaliste, avec des bords plats et du verre plat à l'avant et à l'arrière, avec des coins serrés, lui donnant une apparence assez carrée.

Dans le style typique de Sony, il est également prévu de présenter ces lunettes légèrement épaisses en haut et en bas de l'écran cinématique au format 21:9. Cela garantit qu'aucune caméra perforée n'obstrue votre vue et - probablement - une bonne paire de haut-parleurs stéréo.

Les rendus divulgués proviennent de Let's Go Digital en collaboration avec Technizo Concept, dans un article qui détaille également certaines des spécifications attendues.

En ce qui concerne les spécifications, il est affirmé que le téléphone sera alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1 , ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Encore une fois, étant Sony, il y a la possibilité d'étendre ce stockage via une carte microSD.

Il devrait également comporter un écran OLED de 6,5 pouces avec une résolution 4K et une prise en charge des taux de rafraîchissement HDR et 120 Hz.

Sony Mobile devrait lancer ce téléphone à un moment donné en avril, marquant environ 12 mois depuis l'annonce du modèle précédent.

Ces 3 étuis garderont votre iPhone 13 mince, protégé et magnifique Par Pocket-lint International Promotion · 25 Octobre 2021 Vous pouvez obtenir toutes sortes de styles et de niveaux de protection à partir des étuis Pitaka.

Écrit par Cam Bunton.