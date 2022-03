Fuite de la conception et des spécifications du Sony Xperia 10 IV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile utilisait auparavant des émissions comme Mobile World Congress pour révéler ses derniers smartphones, bien que cela n'ait pas été le cas ces dernières années en raison de la pandémie mondiale, ce qui signifie que ces plates-formes n'étaient pas disponibles. Alors que le MWC s'est déroulé en 2022, Sony n'y a pas participé, ce qui signifie que nous attendons toujours de voir les successeurs du Xperia 10 III et du Xperia 1 III .

Sur la base du dernier rapport, nous pourrions avoir une meilleure idée de ce que nous pouvons attendre du Xperia 10 IV, qui est légèrement moins cher des offres de smartphones Sony Mobile, frappant le marché du milieu de gamme.

Leaker OnLeaks - qui a de bons antécédents - a publié une vidéo et des rendus 5K du Sony Xperia 10 IV en association avec Zoutons , ainsi que certaines des spécifications attendues. Sur la base des rendus, l'appareil verra une légère refonte par rapport à son prédécesseur, offrant un cadre plus carré et quelques détails légèrement plus premium, comme le contour métallique sur le boîtier de la caméra arrière.

On prétend que le Xperia 10 IV mesurera 153,3 x 67,3 x 8,4 mm et sera livré avec un capteur d'empreintes digitales latéral, comme le Xperoa 10 III. Il devrait également offrir un écran OLED de 6 pouces, qui offrira sans aucun doute le format d'image 21:9 que ces appareils ont toujours offert depuis leur lancement.

Il est censé fonctionner sur le chipset Qualcomm Snapdragon 690, offrir une base de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, avoir une batterie de 4000 mAh et être disponible en noir, blanc, vert menthe et bleu baie. Les rumeurs suggèrent qu'il sera lancé à la mi-2022.

Écrit par Britta O'Boyle.