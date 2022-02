Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série de combinés à plus petite échelle de Sony, le Xperia 5, devrait arriver dans sa version 2022 de quatrième génération sous le nom de Xperia 5 IV, succédant au Xperia 5 III (que nous avons examiné fin 2021) .

Mais le nom du produit n'est pas la plus grande partie de l'histoire : c'est la suggestion qu'il comportera le Snapdragon 8 Gen 1 Plus de Qualcomm à l'intérieur. Le « Plus » étant le gros avantage de cela, car la prétendue plate-forme avancée n'a même pas encore été annoncée par Qualcomm.

Plus suivrait la convention de dénomination typique du fabricant de puces, cependant, en tant que processeur intérimaire à présenter avant une annonce typique de fin d'année (pour ce qui sera très probablement 8 Gen 2). Ce que la version Plus apportera exactement à la table n'est pas encore clair, mais attendez-vous à un peu plus de puissance de traitement.

Sinon, la spécification divulguée du Xperia 5 IV se lit jusqu'à présent un peu comme un appareil provisoire, à vrai dire, cette rumeur de processeur étant la plus grande caractéristique de la fiche technique. Ailleurs, l'écran de 6,1 pouces et le système de triple caméra arrière du téléphone (utilisant trois capteurs de 12 MP) sont un écho exact du précédent Xperia 5 III.

Cependant, le combiné Xperia de quatrième génération devrait bénéficier d'une légère augmentation de la batterie, passant de 4 500 mAh à une capacité encore non divulguée.

Quand en saurons-nous plus ? Eh bien, le MWC 2022 à Barcelone approche à grands pas, mais nous doutons que ce soit là que Qualcomm ou Sony dévoilent de tels plans futurs - cela semble juste un peu trop tôt après l'annonce de Snapdragon 8 Gen 1 et trop proche du Xperia 5 Date de sortie d'octobre 2021 de III.

Écrit par Mike Lowe.