Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony est sur le point de faire suivre son Xperia 1 III haut de gamme avec une autre offre premium dans les prochains mois. Ce nouveau téléphone, probablement appelé Xperia 1 IV, devrait être lancé en mai.

Si c'est vrai, cela ferait environ un mois plus tôt que le lancement du modèle de troisième génération l'année dernière. Il convient de noter, cependant, que le Xperia 1 III a eu un lancement quelque peu échelonné, avec son arrivée dans différentes régions dans les mois suivant le lancement initial.

Comme prévu, le prochain téléphone serait équipé du dernier processeur phare de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen 1 , qui devrait être accompagné de 12 Go ou 16 Go de RAM, ainsi que de 256 Go ou 512 Go de stockage.

En plus de cela, on prétend que nous verrons une batterie robuste de 5000 mAh, ainsi qu'une charge plus rapide que les modèles précédents. Plus précisément, la source originale du pronostiqueur - ZackBucks sur Weibo - indique que nous verrons une charge PD (Power Delivery) de 45 W. C'est en hausse de 30W sur le modèle actuel.

Les efforts de Sony Mobile sur le marché des smartphones l'ont amené à se concentrer sur la fourniture de téléphones phares haut de gamme avec des priorités très différentes du reste de la foule.

Il lance généralement des téléphones avec des écrans longs, étroits et cinématiques au format 21: 9 avec des panneaux de résolution 4K, et cela devrait continuer avec le prochain téléphone phare.

Le Xperia 1 a également tendance à inclure des fonctionnalités abandonnées depuis longtemps par Samsung et Apple. Des choses comme un capteur d'empreintes digitales physique, un emplacement pour carte microSD et un port casque 3,5 mm sont habituels dans les smartphones de Sony. Nous nous attendons à ce que le prochain modèle continue dans la même direction.

Aucun autre détail n'est mentionné, mais nous nous attendons à une grande concentration sur la qualité de l'appareil photo et - probablement - à un trio de capteurs de 12 mégapixels, tout comme le modèle 2021.

Comme toujours, avec toute rumeur, rien de tout cela n'est officiel jusqu'à ce que Sony lui-même annonce le produit, mais il n'y a rien dans la rumeur la plus récente qui nous semble invraisemblable.

Écrit par Cam Bunton.