Le Sony Xperia Pro-I peut filmer en 4K/120, destiné aux pros et aux créateurs

(Pocket-lint) - Sony a annoncé le prochain dans sa gamme de smartphones professionnels centrés sur la photographie/vidéo, et il sappelle le Xperia Pro-I.

À bien des égards, cest le Sony Xperia 1 III - qui a été lancé plus tôt cette année - mais avec un corps entièrement nouveau et un appareil photo et un système thermique extrêmement améliorés.

Lappareil photo principal à larrière est doté du même capteur Exmor RS de type 1.0 utilisé dans l appareil photo RX100 VII , mais il a été "optimisé pour smartphone".

Pour les fans de spécifications, il sagit dun capteur avec un pas de pixel de 2,4 µm, une prise de vue RAW 12 bits et un appareil photo avec une double ouverture mécanique f2.0/f4.0.

Comme vous vous en doutez, lobjectif est de fournir une qualité dimage que vous aurez du mal à obtenir avec nimporte quel autre appareil photo pour smartphone, avec des performances de bokeh et de faible luminosité que vous nobtiendrez probablement pas avec dautres téléphones.

Le capteur dispose de 315 points AF à détection de phase, qui couvrent 90 % du cadre et, comme ses caméras dédiées, il dispose de capacités de mise au point automatique avancées, notamment lAF oculaire en temps réel et le suivi en temps réel.

Il rejoint deux autres appareils photo à larrière, et tous les trois ont des objectifs recouverts dun revêtement antireflet Zeiss T*, tandis que lappareil photo principal utilise des optiques Zeiss Tessar.

Le capteur principal est un équivalent de 24 mm de large et est rejoint par un téléobjectif ultra-large de 16 mm et 50 mm ainsi quun capteur 3D ToF. Les trois ont une résolution de 12 mégapixels.

En plus de chercher à offrir des performances dimages fixes inégalées, le Xperia Pro-I veut également dominer le marché de la capture vidéo, offrant un enregistrement en résolution 4K jusquà 120 images par seconde.

De plus, vous pourrez utiliser les capacités Eye AF et de suivi dobjet lors de la prise de vue vidéo. Et pour une qualité audio supplémentaire, il y a trois microphones, dont lun est un microphone monaural pour une capture plus claire de la parole pendant le tournage, tandis que les deux autres collectent le son ambiant en stéréo.

Parce quil sadresse aux vidéastes et photographes professionnels, il existe des applications de capture professionnelles. Mais cela ne signifie pas nécessairement quil est vraiment compliqué dutiliser ces commandes manuelles.

La nouvelle application Videography Pro vous permet de régler rapidement et facilement des paramètres tels que la mise au point, la balance des blancs, lexposition, etc., sans avoir à passer par de nombreuses options compliquées. Ou du moins, cest la revendication.

Du point de vue de la conception, il ressemble au Xperia 1 III de lavant, mais le châssis et le cadre ont été repensés et comprennent à la fois un trou de sangle et un grand bouton dobturateur texturé.

En ce qui concerne les autres spécifications, elles sont à peu près identiques à celles du Xperia 1 III. Cela comprend le processeur Snapdragon 888, un écran OLED 4K 120 Hz et une batterie 4500 mAh.

Laccent est également mis sur la qualité audio, avec la prise en charge des codecs audio Hi-Res filaires et sans fil.

Le Sony Xperia Pro-I sera mis en vente début décembre et coûtera 1 599 £ au Royaume-Uni.

Sony Mobile proposera également un Vlog Monitor qui se connecte au téléphone et permet de se filmer avec la caméra principale. Cela est en vente en même temps pour 169 £, ainsi quun étui en cuir antimicrobien haut de gamme pour 69 £.