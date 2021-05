Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile a officiellement annoncé le Xperia Ace 2 - un appareil qui a fait lobjet de plusieurs rumeurs au cours des deux derniers mois.

Le Xperia Ace 2 dispose dun écran LCD IPS compact de 5,5 pouces avec une résolution HD + et se situe dans le segment budgétaire du marché des smartphones . Il existe une protection Gorilla Glass 6, une résistance à leau et à la poussière IP68 et une prise en charge microSD pour lextension du stockage.

Sous le capot de lAce 2 se trouve un chipset MediaTek Helio P35 - plutôt que le Qualcomm Snapdragon 690 comme les rumeurs lavaient suggéré - qui est soutenu par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.

À lavant, lAce 2 dispose dune encoche en forme de goutte deau avec un appareil photo de 8 mégapixels, tandis que larrière voit un système à double caméra composé dun capteur principal de 13 mégapixels et dun capteur de profondeur de 2 mégapixels.

Un capteur dempreintes digitales physique monté sur le côté se trouve dans le bouton dalimentation - issu de la gamme phare Xperia 1 - et lAce 2 est agréable et léger à seulement 159 g. Il y a aussi une prise casque 3,5 mm et une batterie de 4500 mAh de taille décente à bord.

Le Sony Xperia Ace 2 sera mis en vente au Japon le 28 mai pour 22000 yens (environ 145 £ / 200 $) et il est disponible en noir, blanc et bleu.

Écrit par Britta O'Boyle.