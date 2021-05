Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Sony Xperia Pro est enfin disponible en précommande au Royaume-Uni et en Europe et sera disponible à lachat dans quelques jours le 10 mai. Le prix: fixé à 2299 £ ou 2499 € en Europe.

Bien sûr, ce nest pas seulement un smartphone ordinaire pour le consommateur moyen. Il sagit dun Xperia 1 ii hautement modifié conçu pour sintégrer dans le flux de travail des vidéastes et photographes professionnels.

Le principal ajout en vedette est lentrée HDMI intégrée au téléphone qui vous permet de lutiliser comme écran tactile pour votre appareil photo numérique, comme lA7S III (par exemple).

Une fois branché et monté, vous pouvez utiliser lécran OLED 4K pour pincer pour zoomer en avant et en arrière du cadre pour toucher la mise au point, tout en ayant la possibilité de régler la luminosité de lécran, dajouter des lignes de grille pour le cadrage.

Ce qui rend cela différent de la plupart des moniteurs sur caméra, cest - bien sûr - quil sagit dun téléphone prenant en charge la 5G. Cela signifie que vous pouvez diffuser en direct directement à partir de votre caméra connectée au téléphone à laide dune connexion cellulaire rapide.

Ceci est également utile pour les moments où vous souhaitez décharger rapidement et facilement des fichiers et des séquences sur un serveur distant. Sony affirme que sa structure dantenne à 360 degrés permet une excellente performance du signal, pour une connexion fiable.

Le téléphone est conçu pour être beaucoup plus robuste que le Xperia 1 ii standard, tout en étant résistant à leau et à la poussière, certifié aux niveaux IP65 et IP68.

En dehors de ces personnalisations, il est en grande partie identique au téléphone sur lequel il est basé, avec le processeur Snapdragon 865, le même système à quatre caméras à larrière et un écran 4K cinématique 21: 9 de 6,5 pouces à lavant.

Cela vient avec plus de mémoire cependant. Le Xperia Pro est équipé de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage UFS.

Comme le prouvent les modifications, il sagit dun produit de niche pour un petit sous-ensemble dutilisateurs et nous soupçonnons que seuls ceux qui apprécient vraiment les ajouts seraient à laise de dépenser les 2,3000 £ nécessaires pour en obtenir un.

Écrit par Cam Bunton.