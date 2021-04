Sony Xperia 10 III voit le milieu de gamme de Sony passer à la 5G

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile a annoncé le Xperia 10 III, qui emmène son appareil de milieu de gamme dans les royaumes de la 5G, grâce à la plate-forme Qualcomm Snapdragon 690 5G sur laquelle il repose.

Cela voit une mise à niveau par rapport à la version précédente de ce combiné avec plus de puissance, mais surtout, avoir accès à cette connectivité plus rapide.

Il est pris en charge par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, une offre typique de milieu de gamme, similaire au chargement que nous avons vu précédemment sur le OnePlus Nord N10 5G .

Cependant, il existe une batterie de 4500 mAh, qui est plus grande que ce à quoi vous pourriez vous attendre, tandis que lensemble offre une étanchéité IP65 / 68 et une protection Gorilla Glass 6.

La plupart seront attirés par le combiné en raison de lécran OLED 21: 9 de 6 pouces à lavant offrant de superbes graphismes et un HDR prometteur, tandis que la triple caméra à larrière vous permettra dexplorer les principales options de zoom optique ultra-large et 3x CA offre.

Ces caméras ne sont pas aussi sophistiquées que les appareils phares Xperia 1 III et Xperia 5 III qui ont été annoncés aux côtés du Xperia 10 III, passant ici à une paire de capteurs de 8 mégapixels aux côtés des principaux 12 mégapixels.

Auparavant, nous avons constaté que le Xperia 10 III nétait pas tout à fait à la hauteur de la concurrence en termes de performances - mais avec un écran décent, une étanchéité et maintenant la 5G, en plus dune batterie plus grosse, cela pourrait être une option plus convaincante que précédemment.

Malheureusement, Sony na pas encore publié le prix ou la disponibilité, sauf pour dire quil sortira à lété 2021.

Écrit par Chris Hall.