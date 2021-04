Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony a confirmé sa gamme de téléphones Xperia pour 2021, y compris le Xperia 1 III et le Xperia 5 III.

Plutôt que de retarder le modèle plus compact, les deux ont été confirmés et seront disponibles au début de lété 2021, aux côtés du Xperia 10 III de milieu de gamme.

La particularité du Xperia 1 III et du Xperia 5 III est la lentille périscope à larrière. Nous avons vu un certain nombre dapproches à ce sujet au cours des dernières années, du Huawei P30 Pro au Samsung Galaxy S21 Ultra , mais Sony Mobile adopte une approche intéressante.

Au lieu de rechercher le zoom maximal, il offre deux longueurs de téléobjectif différentes à partir dun seul objectif. Cest une rareté, car la plupart des objectifs offrent une distance focale fixe, tout changement au-delà du zoom optique étant numérique.

Ici, les téléphones Sony Xperia ont la possibilité de déplacer la position des éléments de lobjectif dans le module périscope, modifiant ainsi efficacement la distance focale de cet objectif. Le capteur reste le même derrière lui, mais cela signifie quil peut basculer entre 70 mm et 105 mm pour deux options de téléobjectif différentes.

Lobjectif est de donner des résultats de meilleure qualité, permettant une ouverture f / 2,3 à 70 mm et f / 2,8 à 105 mm. Ces distances focales équivalent à env. 3x et 4,4x - mais ce sont tous les deux optiques, avec stabilisation optique de limage.

Derrière ce téléobjectif variable se trouve un capteur de 12 mégapixels, lun des trois capteurs de 12 mégapixels de ce téléphone. Comme avec les précédents modèles Xperia 1 et Xperia 5, Sony évite la tentation de passer à de grandes résolutions.

Au lieu de cela, vous avez un appareil photo principal de 12 mégapixels 1 / 1,7 pouces et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels pour constituer le trio sur le Xperia 1 III et le Xperia 5 III. La seule différence entre les caméras est que le Xperia 1III dispose dun capteur de temps de vol pour alimenter les données dans le système de suivi en temps réel, il sagit donc dun système légèrement plus avancé sur le plus grand téléphone. Il ny a pas de capture vidéo 8K, en raison de la limitation des capteurs de 12 mégapixels.

En passant de lappareil photo, les deux téléphones sont installés sur Qualcomm Snapdragon 888 5G , avec 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Les deux ont une prise casque de 3,5 mm, deux haut-parleurs avant stéréo prenant en charge Dolby Atmos et 360 Spatial Audio, avec la possibilité daugmenter le son stéréo.

Les deux ont également une batterie de 4500 mAh, avec une prise en charge de 30 W, afin que le petit téléphone ne perde pas.

Les téléphones sont naturellement de tailles différentes, mais les deux offrent un design similaire et sont construits avec une protection IP65 / 68 et Corning Gorilla Glass Victus pour la protection.

La différence vient donc de laffichage. Le Sony Xperia 1 III dispose dun écran OLED 21: 9 de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 240 Hz. Il sagit dun écran 4K, 3840 x 1644 pixels et oui, il exécutera cette résolution à 120Hz.

Le Sony Xperia 5 III dispose dun écran OLED 21: 9 de 6,1 pouces, toujours avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillon tactile de 240 Hz, mais cette fois, il sagit de 2520 x 1080 pixels, ou Full HD +. Les deux prennent en charge le HDR.

Il semble que Sony charge ces téléphones pour faire bonne impression, mais il faudra un certain temps avant que nous puissions les mettre la main, car ils ne sont pas attendus avant lété 2021. Nous vous apporterons, bien sûr, des critiques complètes de à la fois plus proche de cette époque.

Les prix et la disponibilité exacte sont à confirmer.

Écrit par Chris Hall.