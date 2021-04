Sony taquine le Xperia I III dans deux vidéos YouTube officielles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile a publié deux vidéos officielles sur sa chaîne YouTube Xperia qui taquinent le lancement des attendus Xperia 1 III et Xperia 10 III .

On pense que les deux appareils font lobjet de l annonce du produit Xperia le 14 avril , et bien que Sony nait pas confirmé quils le sont, la première des deux vidéos teaser sappelle "Three is the Magic Number", cest donc une valeur sûre. à supposer quil concerne le Xperia 1 III et le Xperia 10 III.

Bien quaucun appareil napparaisse beaucoup dans la première vidéo, Sony parle de laudio, de la photographie, des jeux mobiles et de la cinématographie - tous les domaines sur lesquels se concentrent généralement ses smartphones. Aucune spécification nest confirmée, bien quune triple caméra semble être affichée - des rumeurs à lappui. Il ny a cependant aucune confirmation du périscope / téléobjectif rapporté pour le Xperia 1 III.

La deuxième vidéo semble montrer à nouveau un aperçu de la triple caméra du Xperia 1 III, bien que cette vidéo se concentre également sur le prédécesseur - Xperia 1 II le Xperia Pro - ainsi que sur tous les autres domaines dans lesquels Sony est impliqué, comme les films, les jeux et la musique.

Il y a deux messages sur les vidéos teaser, dont lun dit "Entreprise de divertissement créatif avec une base solide de technologie", tandis que lautre dit "Redéfinir notre avenir avec les technologies de demain". Il y a aussi quelques messages dans la première vidéo, tels que «ressentez laction», «découvrez les films, regardez sans compromis» et «écoutez chaque détail».

Nous pensons que cela signifie que le Xperia 1 III sera livré avec le système de vibration dynamique, un affichage au format 21: 9 et une prise en charge de laudio haute résolution - tout ce que nous attendons. Vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant le Xperia 1 III et le Xperia 10 III dans nos fonctionnalités séparées.

Écrit par Britta O'Boyle.