Sony Xperia 1 III date de sortie, rumeurs, caractéristiques et spécifications

(Pocket-lint) - Sony Mobile devrait annoncer le rafraîchissement de son smartphone phare Xperia 1 , qui devrait sappeler Xperia 1 III - prononcé Sony Xperia 1 marque trois.

La troisième génération du Xperia 1 devrait être lancée aux côtés du Xperia 10 III, que vous pouvez lire dans notre fonctionnalité distincte , mais nous nous concentrons ici sur tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Xperia 1 III.

Attendu bientôt

Plus de 1000 £ / 1000 $

Sony utilise généralement les salons Mobile World Congress et IFA pour annoncer ses dernières offres de smartphones. Cependant, comme le Mobile World Congress est retardé cette année, on ne sait pas comment Sony révélera les successeurs du Xperia 1 II et du Xperia 10 II, tous deux attendus en février.

Le Sony Xperia 1 II a été annoncé le 24 février 2020. Pour linstant, on ne sait pas exactement quand le Sony Xperia 1 III pourrait être annoncé, mais nous nous attendons à ce quil soit dans les prochains mois.

En termes de prix, le Xperia 1 II coûte 1099 £ au Royaume-Uni et 1199 $ aux États-Unis, alors ne vous attendez pas à ce que le Xperia 1 III soit bon marché. Il est probable quil se situe dans la même fourchette de prix et à plus de 1000 £, ou 1000 $.

Plus petit mais plus épais que le Xperia 1 II

IP65 / 68

Bouton de raccourci dédié

Le Sony Xperia 1 III ressemblera beaucoup à son prédécesseur, bien quun peu plus petit mais un peu plus épais, selon les fuites.

Des rendus sont apparus de lappareil, montrant une conception de dalle plate avec des coins arrondis, un capteur dempreintes digitales physique sur le bord droit et le même aspect long et étroit que nous attendons des appareils Sony au cours des deux dernières années.

Nous attendons du verre Gorilla à larrière et sur la base des images, le boîtier de la caméra sera positionné dans le coin supérieur gauche, comme sur le Xperia 1 II. Nous attendons également une étanchéité IP65 / 68 .

Des fuites suggèrent quil y aura à nouveau une prise casque 3,5 mm - comme cétait le cas sur le Xperia 1 II - et il y aurait également un nouveau bouton de raccourci dédié, similaire à celui du Xperia Pro, qui peut être personnalisé pour lancer un fonction spécifique.

6,5 pouces, 4K

OLED, HDR

21: 9

15% plus lumineux?

Le Sony Xperia 1 II dispose dun écran 4K de 6,5 pouces avec HDR et dun format 21: 9 et le Xperia 1 III devrait suivre. Il a été affirmé que le nouvel appareil arborera un écran plus lumineux - 15% - mais sinon, il semble que nous verrons le même panneau que le modèle 2020.

Si les rapports précisent cependant que le Xperia 1 III sera plus petit que le Xperia 1 II, cela pourrait signifier que les lunettes en haut de lécran ont été légèrement réduites, ce qui en fait une finition beaucoup plus attrayante.

Qualcomm Snapdragon 888, 5G

8 Go de RAM / 256 Go de stockage, au moins

Chargement sans fil

Sony et Qualcomm ont une relation de longue date, il est donc très probable que le Xperia 1 III soit livré avec le Snapdragon 888 sous son capot, ce qui signifie également des capacités 5G .

Le Xperia 1 II dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, avec microSD pour lextension de stockage. On sattend donc à au moins la même chose pour le Xperia 1 III. Comme la rumeur dit que le Xperia 10 III verrait une augmentation de la RAM, le Xperia 1 III le fera peut-être aussi.

En termes de batterie, Sony a ajouté la charge sans fil au Xperia 1 II, nous nous attendons donc à ce que cette fonctionnalité se poursuive dans le modèle Xperia 1 II. Le Xperia 1 II dispose dune batterie de 4000 mAh par rapport à la capacité de 3300 mAh du Xperia 1 dorigine, donc jespère que nous verrons la même chose que le Xperia 1 II ou plus pour le Xperia 1 III.

Triple arrière avec ToF

Caméra frontale améliorée

Selon les rumeurs, le Sony Xperia 1 III sera équipé dune triple caméra arrière, ainsi que dun capteur de profondeur de temps de vol 3D, identique à celui du Xperia 1 II.

Bien que les spécifications naient pas été détaillées dans les fuites, des rumeurs affirment que lune des trois caméras principales serait un zoom téléobjectif / périscope similaire à celui trouvé surle Galaxy S21 Ultra .

Le Xperia 1 II dispose de trois capteurs de 12 mégapixels et dun capteur ToF. Il offre des fonctionnalités telles que le mode Photo Pro avec une disposition visuelle qui reflète linterface utilisateur du Sony Alpha 9 et un mode rafale à 20 ips qui peut vous offrir une mise au point automatique et une exposition automatique avec suivi du sujet à travers la rafale. Nous nous attendons à ce que plus de fonctionnalités et daméliorations soient apportées au Xperia 1 III.

On dit que la caméra frontale du Xperia 1 III est améliorée avec une ouverture plus large, mais on ne sait actuellement pas si elle sen tiendra à la même résolution de 8 mégapixels que le Xperia 1 II.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Sony Xperia 1 III.

Steve Hemmerstoffer a suivi les rendus du Xperia 1 III avec une vidéo à 360 degrés de lappareil.

Steve Hemmerstoffer a révélé quelques rendus du Xperia 1 III, ainsi que certaines des spécifications signalées pour le dispositif phare.

1/2 OnLeaks - Voice

AndroidNext a signalé que le Sony Xperia 1 III bénéficierait daméliorations daffichage et de caméra frontale. On dit que lécran sera 15% plus lumineux, tandis que la caméra frontale aura une ouverture plus large.

