Sony Xperia 10 III date de sortie, rumeurs, caractéristiques et spécifications

(Pocket-lint) - Sony Mobile annonce généralement quelques smartphones par an. Après un changement de stratégie de dénomination en 2019, ces gammes sont désormais connues sous le nom de Xperia 1 , Xperia 5 et Xperia 10.

Le Xperia 10 se situe dans le marché du milieu de gamme, mais reprend certaines caractéristiques du produit phare Xperia 1. Nous avons vu le Xperia 10 II (Xperia 10 mark two) lancer dans la première moitié de 2020 aux côtés du Xperia 1 II, donc nous sommes attend le modèle de troisième génération dans les prochains mois.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Sony Xperia 10 III.

Attendu bientôt

Environ 300 à 350 £ au Royaume-Uni

Sony Mobile annonce normalement les mises à jour de ses smartphones lors des salons Mobile World Congress et IFA . Il ne fait normalement pas dévénements séparés comme Samsung et Apple . La pandémie mondiale signifiant quelques changements dans les salons, cela rend la détermination dune date de sortie exacte un peu plus difficile.

Le Xperia 10 II a été annoncé le 24 février 2020 - pendant le MWC 2020 - donc si Sony sen tient à un rafraîchissement annuel malgré le Mobile World Congress qui na pas lieu en février de cette année, son successeur devrait être imminent, avec le produit phare Xperia 1 III.

En termes de prix, le Xperia 10 II coûte 319 £ au Royaume-Uni (environ 399 $). Nous nous attendrions à un stade similaire pour le Xperia 10 III, même si ce serait formidable de le voir sous la barre des 300 £ au Royaume-Uni.

154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm

Étanchéité IP65 / 68

Dos en verre Gorilla

Sur la base des fuites, il semble que le Sony Xperia 10 II présentera un design similaire à son prédécesseur. Les rendus haute résolution suggèrent une conception de dalle plate avec des coins arrondis, comme nous lattendons de Sony au fil des ans, avec une lunette en haut de lécran abritant la caméra frontale. On sattend à voir un dos en verre comme le Xperia 10 II.

On dirait quune triple caméra arrière sera positionnée dans le coin supérieur gauche de larrière et on sattendrait à voir l étanchéité IP65 / 68 qui a été introduite sur la gamme Xperia 10 avec le modèle de deuxième génération, faisant un retour dans le Xperia 10 III.

Un capteur dempreintes digitales physique semble à nouveau être présent sur le bord droit de lappareil. Les fuites montrent un appareil noir, mais il ne serait pas surprenant de voir le Sony Xperia 10 III devenir également blanc, comme le faisait le Xperia 10 II. Les mesures de fuite seraient de 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm, ce qui serait le même que le Xperia 10 II, seulement 0,1 mm plus épais.

6 pouces, Full HD

OLED

Format dimage 21: 9

Le Sony Xperia 10 II dispose dun écran OLED de 6 pouces avec un rapport daspect 21: 9 et nous nous attendons à voir la même chose sur le Xperia 10 III. Il ny a actuellement aucune rumeur sur la taille de lécran en particulier, mais comme les mesures de lappareil sont les mêmes que celles du Xperia 10 II, nous dirions que 6 pouces est un bon pari. Sony est passé à lOLED pour la gamme Xperia 10 dans le Xperia 10 II, il serait donc surprenant de le voir revenir à lécran LCD.

Le rapport hauteur / largeur 21: 9 - bon pour les films - est un thème commun des combinés Sony Xperia depuis le lancement des Xperia 1 et Xperia 10 en 2019 et les images divulguées suggèrent que cette forme haute et étroite reste. La gamme Xperia 10 comprenait à lorigine deux combinés - le Xperia 10 et le Xperia 10 Plus - mais en 2020, Sony na offert quune seule option, nous nous attendons donc à ce que cela continue pour le Xperia 10 III.

Il existe une résolution Full HD sur le Xperia 10 II, que nous soupçonnons que le Xperia 10 III offrira également, économisant la résolution plus élevée pour le Xperia 1.

Qualcomm SD765G

6 Go de RAM

5G

Les rumeurs placent le Sony Xperia 10 III comme doté de la plate-forme Qualcomm Snapdragon 765G sous son capot, associée à 6 Go de RAM. Son prédécesseur a le chipset Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM, donc bien quil y ait une nouvelle puce Snapdragon 6-series, le SD765G est un processeur très performant, trouvé dans un certain nombre dexcellents smartphones et laugmentation de la RAM sera également la bienvenue.

Cela signifierait également que le Xperia 10 III serait capable de 5G - une première pour cette gamme.

Le Xperia 10 II disposait de 128 Go de stockage, nous nous attendrions donc au moins à cela pour le Xperia 10 III et nous nous attendons à une batterie denviron 3500 mAh - espérons-le plus grande - bien que rien nait encore été annoncé dans ce département.

Caméra arrière triple

On ne sait pas actuellement quelles spécifications de caméra le Xperia 10 III offrira, bien que sur la base dimages divulguées, une triple caméra arrière soit à nouveau attendue.

Le Xperia 10 II est livré avec un appareil photo principal de 12 mégapixels et des appareils photo ultra-larges et téléobjectifs de 8 mégapixels, que le Xperia 10 III aurait également. Nous nous attendons à des améliorations en termes de fonctionnalités et de résultats même si le matériel reste le même.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Sony Xperia 10 III.

La troisième génération du Xperia 10 de milieu de gamme est apparue sur Geekbench avec la plate-forme Qualcomm lito - qui est le Snapdragon 765G - prise en charge par 6 Go de RAM.

Gizmo China a déclaré que le Sony Xperia 10 III aurait un appareil photo principal de 12 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 8 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels à larrière, comme le Xperia 10 II.

Le leaker Steve Hemmerstoffer a révélé quelques photos du Sony Xperia 10 III sur la plateforme Voice.

GSM Arena a suggéré que le Sony Xperia 10 III serait livré avec le processeur Qualcomm Snapdragon 690. Il a également déclaré que les mesures seraient de 154,4 mm x 68,4 mm x 8,3 mm pour lappareil de troisième génération.

