Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le produit phare de Sony Mobile, le Xperia 1 et ses gammes de milieu de gamme Xperia 10, sont tous deux mis à jour chaque année et une récente apparition sur Geekbench suggère ce que le Xperia 10 III pourrait présenter sous son capot.

La troisième génération de lappareil de milieu de gamme est apparue sur le site de test avec la plate-forme Qualcomm lito - qui est le Snapdragon 765G - prise en charge par 6 Go de RAM.

Les rumeurs précédentes entourant le Xperia 10 III ont suggéré que lappareil fonctionnerait sur la nouvelle plate-forme Qualcomm Snapdragon 690 5G, bien que le 765G soit plus ancien, il sagit dun chipset présent dans un certain nombre dexcellents smartphones, donc ce ne serait pas une mauvaise chose pour Sony opter pour cela.

La RAM a également connu une amélioration par rapport au Xperia 10 II , si la liste Geekbench est exacte. Dans le passé, la gamme Xperia 10 dépassait 4 Go de RAM, il est donc bon de voir quil pourrait y avoir un petit plus pour le modèle 2021, étant donné que le marché du milieu de gamme a une concurrence sérieuse.

Meilleurs smartphones 2021: les meilleurs téléphones mobiles disponibles à lachat aujourdhui Par Chris Hall · 17 Février 2021

Nous espérons que le modèle de troisième génération restera fidèle à lécran OLED introduit sur le Xperia 10 II, ainsi quà l étanchéité IP65 / 68 . Nous nous attendrions également à ce que Sony conserve la triple caméra à larrière et nous ne serions pas surpris de voir le rapport daspect 21: 9 revenir, comme le suggèrent les images divulguées.

Le Xperia 10 II avait une épaisseur de 8,2 mm et un écran de 6 pouces. On ne sait pas encore si le Xperia 10 III offrira la même chose en termes de taille daffichage mais nous espérons en savoir plus bientôt.

Écrit par Britta O'Boyle.