Le magnifique Sony Xperia 1 III rend la fuite aux côtés des spécifications rumeurs

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le prochain téléphone phare de Sony Xperia 1 a été brisé grâce à une collection de fuites de rendu qui montrent un téléphone qui présente une ressemblance frappante avec le Xperia 1 II de 2020 .

Comme le modèle Xperia actuel, le Xperia 1 III illustré dans ces rendus présentant une fuite montre un appareil long et étroit avec des bords plats et élégants et des lunettes minces.

Comme dhabitude, ces rendus de haute qualité proviennent de Steve Hemmerstoffer, un fuiteur bien connu avec une feuille de route étendue et fiable, qui publie maintenant ses révélations sur Voice.

Il note que - même sil semble très similaire - il nest pas identique à son prédécesseur. Le Xperia 1 III serait un peu plus petit, mais un peu plus épais que le Xperia 1 II.

Il a lemblématique panneau OLED 6,5 pouces 4K cinématique ultra-large au format 21: 9 à lavant avec des lunettes incroyablement minces, ce qui le rend pratiquement bord à bord avec une minuscule lunette supérieure et inférieure.

Il est également affirmé que le prochain produit phare de Sony comportera un système de caméra à triple objectif à larrière ainsi quun capteur de profondeur de temps de vol 3D.

Lune de ces trois caméras serait un zoom téléobjectif / périscope similaire à celui que lon trouve sur lOppo Find X2 Pro et le Galaxy S21 Ultra.

Les autres détails incluent la prise en charge de la 5G, un port casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD pour lextension. Il conserve les haut-parleurs avant stéréo de son prédécesseur ainsi que le capteur dempreintes digitales physique intégré au bouton dalimentation sur le côté.

Il existe également un nouveau bouton de raccourci dédié, similaire à celui du Xperia Pro , qui peut être personnalisé pour lancer une fonction spécifique.

Sony révèle généralement ses nouveaux produits phares Xperia en février, à peu près au moment où le MWC se déroule à Barcelone, mais avec le MWC retardé en 2021, nous ne savons pas comment et quand Sony pourrait annoncer ce téléphone.

Une chose que nous savons, cest que ce sera magnifique, si ces fuites sont quelque chose à éliminer.

Écrit par Cam Bunton.