Voici à quoi pourrait ressembler le prochain Sony Xperia Compact

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile na pas fait un modèle «compact» de ses smartphones phares depuis quelques années maintenant, malgré de multiples rumeurs, mais cela pourrait être sur le point de changer.

Selon le fuyant Steve Hemmerstoffer , également connu sous le nom de @OnLeaks, Sony Mobile lancera un smartphone Android compact en 2021.

Hemmerstoffer fait uniquement référence à lappareil en tant que Xperia Compact, mais il révèle plusieurs autres détails, ainsi quun certain nombre de rendus, nous donnant une excellente idée de ce à quoi nous attendre.

Selon les rumeurs, le modèle Xperia Compact mesure 140 x 68,9 x 8,9 mm, ce qui le rend un peu plus grand que liPhone 12 mini, mais plus petit que le Xperia XZ2 . On dit quil a un écran de 5,5 pouces et un design de bloc.

Hemmerstoffer indique que le Xperia Compact comporte une encoche en forme de goutte deau en haut de lécran avec une caméra frontale de 8 mégapixels et un grand menton en bas. Lécran est dit plat et une double caméra arrière est affichée à larrière, censée offrir une caméra principale principale de 13 mégapixels.

De plus, le Xperia Compact aurait un capteur dempreintes digitales dans le bouton dalimentation, ainsi quune prise casque de 3,5 mm en haut. Sur la base des images, il semble que le Xperia Compact aura un arrière en verre et nous supposons quil offrira une résistance IP68 à leau et à la poussière .

Bien que pour le moment, il ny ait pas de discussion sur le moment où lappareil pourrait apparaître, le Mobile World Congress doit avoir lieu en juin, nous en ferons donc état pour le moment.

Écrit par Britta O'Boyle.