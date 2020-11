Sony Xperia 5 II voit une réduction énorme de 200 £ sur les ventes du Black Friday, Xperia 1 II réduit de 300 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il reste encore une semaine avant le Black Friday, mais nous voyons déjà arriver quelques premières offres Black Friday, y compris des remises intéressantes sur les appareils Sony Mobile.

Le prix normal du Xperia 5 II est de 799,99 £ et il est maintenant descendu à 599,99 £, ce qui vous permet déconomiser 200 £ . grâce à laccord sur Amazon UK.

Le Sony Xperia 5 II est probablement le meilleur appareil Xperia de 2020, avec beaucoup de puissance, un excellent écran et une bonne forme compacte. Il a dexcellents haut-parleurs et un appareil photo très performant à larrière du téléphone, le tout emballé dans un emballage de qualité, avec étanchéité.

Ce nest pas la seule offre disponible sur les appareils Xperia pour le moment. Le produit phare Xperia 1 II est réduit de 300 £ à 799,99 £ . Cest une grosse économie sur un gros téléphone, offrant un énorme écran 4K et beaucoup de puissance, ainsi quun stockage de 256 Go.

Nous navons aucune idée de la durée de validité de ces offres, mais nous suivons toutes les offres du Black Friday , y compris les smartphones à prix réduit .

• Sony Xperia 5 II, 128 Go, maintenant 599,99 £ (économisez 200 £): Probablement le meilleur téléphone de Sony de 2020, une puissance phare sous une forme compacte avec un excellent écran et une réduction énorme. Voir loffre sur Amazon UK.

• Sony Xperia 1 II, 256 Go, maintenant 799,99 £ (économisez 300,99 £): le téléphone phare de Sony avec un écran 4K et beaucoup de puissance et despace de stockage - avec une réduction considérable. Voir loffre sur Amazon UK.

Écrit par Chris Hall.