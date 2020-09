Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile a déjà annoncé deux smartphones cette année - le Xperia 1 II et le Xperia 5 II - mais des rumeurs ont déjà commencé à apparaître pour la prochaine génération de Xperia 1, prévue début 2021.

Selon AndroidNext , le Xperia 1 III offrira des améliorations à la fois à la caméra frontale et à lécran.

Le rapport suggère que lécran aura une augmentation de 15% de la luminosité par rapport au Xperia 1 II, tout en offrant un taux de rafraîchissement plus élevé .

En ce qui concerne la caméra selfie avant, on prétend que le Xperia 1 III aura une ouverture plus large, ce qui permettrait à plus de lumière datteindre le capteur, améliorant théoriquement les prises de vue en basse lumière.

Nous nous attendons toujours à voir une résolution 4K sur lécran du Xperia 1 III, ainsi quun rapport daspect 21: 9 et une prise en charge du HDR . Ce serait bien de voir les lunettes en haut et en bas de lécran se réduire pour la troisième génération du Xperia 1.

Il ny a pas de détail sur la taille du capteur pour la caméra frontale du Xperia 1 III, mais le Xperia 1 II dispose dun capteur de 8 mégapixels, il se peut donc que le successeur offre la même chose mais avec une ouverture plus large uniquement.

En règle générale, le Sony Xperia 1 III serait dévoilé en février 2021 lors du Mobile World Congress . Le salon de Barcelone a été reporté à plus tard en 2021, donc on ne sait actuellement pas si Sony lancera toujours le Xperia 1 III au début de lannée, ou attendra le salon.

Écrit par Britta O'Boyle.