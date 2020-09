Sony Xperia 5 II apporte la puissance de la performance dans un boîtier compact

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Suite à une série de mises à jour de Mark II, cest maintenant au tour du Xperia 5 dobtenir sa mise à jour. Rafraîchissant le modèle 2019 , le Xperia 5 II cherche à offrir de la puissance depuis son boîtier compact.

Les spécifications du Xperia 5 II reflètent à bien des égards celles du produit phare Xperia 1 II , il sagit donc dun combiné Snapdragon 865 5G de qualité phare. Mais cherchant à renforcer sa réputation, Sony a clarifié la position de son écran, passant de loption «réduction du flou de mouvement» du Xperia 1 II pour proposer un écran 120 Hz.

Cest un téléphone de 6,1 pouces qui sen tient à une résolution de 1080p sur son panneau OLED 21: 9, mais Sony affirme maintenant que sa technologie de réduction du flou de mouvement peut simuler 240 Hz à la place, pour des objets en mouvement rapide ultra-clairs. Il est maintenant associé à un panneau déchantillonnage tactile de 240 Hz, qui, selon Sony, a été réglé pour être plus rapide que ses rivaux.

Une grande partie de cette focalisation sur les jeux est due au fait que Sony sponsorise le championnat du monde Call of Duty Mobile, de sorte que Xperia semble augmenter ses côtelettes de jeu. Dans cet esprit, loptimiseur de jeu du Xperia 5 II peut être configuré pour tout optimiser pour le jeu, en réduisant toutes les distractions et même en évitant de sortir accidentellement du jeu en désactivant les gestes de navigation habituels du téléphone.

Des haut-parleurs stéréo - quelque chose pour lequel Sony a toujours été bon - ainsi quune prise casque 3,5 mm garantiront que le téléphone sonne bien, tandis que le port USB-C a été configuré de manière à ce que vous puissiez contourner la charge de la batterie et lutiliser câblé pour des jeux de longue durée sessions, sans endommager la batterie. Pour aider à la dispersion de la chaleur, il y a un tapis de graphène à lintérieur, tandis quune batterie de 4000 mAh alimente le téléphone.

Il y a une pléthore de boutons sur le côté droit de lappareil, y compris le volume, le capteur dempreintes digitales, un bouton Assistant Google et un déclencheur dédié.

À larrière du téléphone se trouve un arrangement familier de trois appareils photo, Sony sen tenant aux 16, 24 et 70 mm (ultra-large, principal, téléobjectif) et disant que ce sont les objectifs de base dont tout photographe aurait besoin.

Encore une fois, laccent semble être mis sur les fonctionnalités que Sony Mobile supprime des caméras Alpha de Sony et nous ne sommes pas certains que la société adopte vraiment la photographie mobile aussi facilement que certains concurrents.

Tous les objectifs sont Zeiss avec le revêtement T * censé réduire les reflets pour une meilleure qualité, mais encore une fois, le jeu de Sony ici est une question de vitesse. La société affirme que lutilisation de capteurs de 12 mégapixels signifie que la lecture des données est beaucoup plus rapide quun capteur de résolution plus élevée, de sorte que la mise au point et le traitement peuvent tous être plus rapides.

Il y a une prise de vue en rafale à 20 ips pour capturer ce moment parfait en action rapide, il y a une mise au point automatique en temps réel sur les personnes et les animaux, mais le nouvel ajout est le ralenti 4K HDR 120 ips, qui devrait être net, fluide et net - et selon pour Sony, cest une première mondiale.

La manière exacte dont les performances de la caméra vont ensemble dépendra de beaucoup de choses et nous ne manquerons pas de lui faire un test approfondi une fois que nous aurons mis la main sur ce nouveau téléphone.

Nous ne connaissons actuellement pas le prix - nous nous attendons à ce quil soit dans la fourchette de prix de 699 £. La disponibilité exacte doit encore être confirmée, mais nous envisageons la mi-octobre avant quelle ne soit disponible.

Écrit par Chris Hall.