Sony Xperia 5 II a de nouveau été complètement divulgué, cette fois en vidéo

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le Sony Xperia 5 II devrait être lancé le 17 septembre, une version plus compacte du téléphone phare de Sony, le Xperia 1 II.

Nous avions déjà vu une fuite complète pour le nouveau téléphone, mais grâce à une longue vidéo promotionnelle divulguée par Evan Blass, jonchée de spécifications et de détails, nous avons maintenant une image très claire de ce que ce téléphone offrira.

Laccent est mis sur la capture, la visualisation, lécoute et le jeu, mais le tout sous une forme compacte. La section photographie met en évidence le bouton de lobturateur dédié et lautofocus oculaire en temps réel, conçus pour sassurer que les personnes et les animaux sont toujours au point.

Il y a référence aux objectifs 16 mm et 70 mm, qui seront lultra-large et le téléobjectif, tandis que le principal en 24 mm. Ce sont tous des mesures équivalentes à 35 mm, bien sûr, car Sony aime sen tenir au vernaculaire de lappareil photo pour essayer de faire de la photographie un aspect sérieux de cet appareil.

Sur la liste des fonctionnalités sérieuses se trouve la prise de vue en rafale à 20 ips, revendiquant lautofocus et lexposition automatique, conçue pour capturer clairement les mouvements rapides afin que vous puissiez obtenir la fonction exacte que vous souhaitez. Cest une fonctionnalité issue des caméras Alpha de Sony.

Il existe une capture au ralenti 4K HDR 120 ips pour compléter les fonctionnalités.

Lécran est mis en évidence comme OLED, 21: 9 et compatible HDR, vantant la puce X1 for Mobile conçue pour améliorer votre contenu afin que tout soit beau.

Il y a une prise casque de 3,5 mm pour votre musique, des haut-parleurs stéréo frontaux - ce qui va également améliorer lexpérience de jeu - ainsi que la technologie de conversion ascendante DSEE de Sony.

Sony va également pousser le logiciel damélioration du jeu, y compris lenregistrement décran et de voix, tout en mettant également laccent sur le taux de rafraîchissement de 120 Hz pour laffichage. Cela ajoutera de lattrait aux fans de spécifications, le Xperia 1 II ayant été plutôt douteux et disant quil avait une fonction de "flou de mouvement".

Il y aura Dolby Atmos et la prise en charge du 360 Reality Audio de Sony.

Le Qualcomm Snapdragon 865, avec une batterie de 4000 mAh, sera assis au cœur.

La date que Sony a réservée pour le lancement est le 17 septembre , date à laquelle nous nous attendons à ce que tout soit officiellement confirmé.

Écrit par Chris Hall.