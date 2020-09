Sony Xperia 5 II date de sortie, caractéristiques, rumeurs et prix

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sony Mobile annonce généralement deux smartphones phares par an, un vers février et le second vers septembre. En 2019, ces appareils sappelaient Xperia 1 et Xperia 5, la société lançant également le Xperia 10 de milieu de gamme.

Pour 2020, nous avons déjà vu le successeur du Xperia 1 dans le Xperia 1 II et les rumeurs battent maintenant leur plein autour du modèle plus compact - le Xperia 5 II.

Voici tout ce que nous avons entendu sur le Xperia 5 II jusquà présent.

17 septembre 2020

Au moins 799 $ / 699 £

Dans le passé, Sony a utilisé le salon IFA pour révéler son dernier smartphone, mais il semble que la société ait choisi déviter le salon virtuel cette année et optera pour son propre événement.

Selon les rapports, le Sony Xperia 5 II sera révélé le 17 septembre 2020. Son prédécesseur a été annoncé en septembre 2019 et sorti en octobre 2019, nous nous attendons donc à ce que le Xperia 5 II soit sur les tablettes avant Noël.

En termes de prix, le Xperia 5 coûte 799 $ aux États-Unis et 699 £ au Royaume-Uni. Il est possible que le Xperia 5 II puisse voir une augmentation de prix comme le Xperia 1 II la cependant fait, car il devrait être 5G.

158 x 68 x 8 mm

IP68 résistant à leau et à la poussière

Design verre et métal

Il y a eu des fuites assez importantes autour du Sony Xperia 5 II dont nous savons à peu près exactement à quoi il ressemblera grâce à Evan Blass et Android Headlines.

Blass a tweeté un certain nombre de rendus de presse des appareils, ainsi que ce qui ressemble à des photos marketing révélant certaines des fonctionnalités clés, comme la prise en charge du contrôleur Dual Shock. Offrant un design similaire au Xperia 5, le Xperia 5 II semble présenter des coins et des bords légèrement plus arrondis.

Il semble quil y aura toujours des cadres minces en haut et en bas de lécran. Le boîtier de la caméra à larrière semble se trouver dans le coin supérieur gauche - comme sur le Xperia 5 - et il y a une prise casque en haut, ce qui nexistait pas sur le modèle de lannée dernière.

Il semble également quil sera étanche - comme beaucoup sattendraient à un appareil Sony. Les mesures seraient de 158 x 68 x 8 mm, soit 0,2 mm plus mince que le Xperia 5.

6,1 pouces, Full HD +

120 Hz, OLED

Format dimage 21: 9

Selon les rapports, le Xperia 5 II comportera un écran de 6,1 pouces, ce qui le rend légèrement plus petit que le Xperia 1 II de 6,5 pouces. On dit que lécran offrira une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz .

Il est également prétendu être un écran OLED et le rapport hauteur / largeur est sans aucun doute 21: 9. Si toutes les fuites sont exactes, les spécifications daffichage du Xperia 5 II sont les mêmes que celles du Xperia 5, à lexception de laugmentation du taux de rafraîchissement.

Qualcomm Snapdragon 865

5G

8 Go de RAM, 128 Go de stockage, microSD

4000mAh, charge rapide

Le Sony Xperia 5 II fonctionnerait sur le processeur Qualcomm Snapdragon 865 5G , pris en charge par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. On dit également quil existe un support microSD pour lextension de stockage, comme cest généralement le cas pour les appareils Sony.

La capacité de la batterie serait de 4000 mAh décente et une charge rapide devrait également être à bord. Pour linstant, on ne sait pas si le Xperia 5 II offrira une recharge sans fil .

En termes de logiciels, des rapports ont affirmé que le Xperia 5 II bénéficierait de mises à niveau logicielles jusquà Android 13, ce qui signifierait trois ans de mises à jour - le même que Samsung a promis pour sa dernière série Note 20 .

Caméra arrière triple

12MP ultra large + 12MP large + téléobjectif 12MP

Sur la base des rapports, le Sony Xperia 5 II disposera dune triple caméra arrière comme son prédécesseur. On prétend quil y aura un capteur ultra-large de 12 mégapixels (f / 2,2, distance focale de 16, champ de vision de 124 degrés), un capteur de large de 12 mégapixels (24 mm, ouverture f / 1,7, champ de 82 degrés) vue) et un téléobjectif de 12 mégapixels (70 mm, f / 2,4, zoom 3x).

Si cela est vrai, le capteur ultra-large est encore plus large que lobjectif à 120 degrés du Samsung Note 20 Ultra . Rien na encore été mentionné sur la caméra frontale.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Sony Xperia 5 II.

Les rumeurs suggèrent que le Sony Xperia 5 II pourrait obtenir des mises à niveau jusquà Android 13, ce qui signifierait que Sony propose trois ans de mises à niveau logicielles, comme Samsung la promis sur la série Note 20.

Serial leaker Evan Blass a publié plusieurs images du Xperia 5 II sur son compte Twitter. Les images montrent non seulement des rendus de presse complets de lappareil, mais aussi ce qui semble être des images marketing.

Le compte Twitter de Blass est privé, mais voici quelques images quil a partagées.

Android Headlines a publié un rapport révélant la conception et les spécifications du Sony Xperia 5 II.

Écrit par Britta O'Boyle.