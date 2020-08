Le Sony Xperia 5 II entrant a été totalement révélé dans une énorme fuite

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous avons fait les débuts du Xperia 1 II de Sony plus tôt dans lannée et il semble maintenant que la version légèrement plus petite soit imminente.

Le Xperia 5 II sera un téléphone de 6,1 pouces par rapport à lécran de 6,5 pouces du Xperia I II et, en effet, AndroidHeadlines a divulgué à peu près tout sur ce téléphone, qui devrait se vanter dune intelligence de photographie plus impressionnante comme le Xperia 1 II bien quil ny en ait pas zooms fous.

Le site prétend quil fera ses débuts le 17 septembre, alors nous attendons cela avec impatience. Il est basé sur le même chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G que le Xperia 1 II, plutôt que sur la mise à niveau vers le nouveau 865 Plus (ce nest pas un gros problème à notre avis). La fuite revendique également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, avec un emplacement pour carte microSD comme vous vous en doutez.

La charge rapide est à bord, alors quil y a une batterie de 4000 mAh. Les trois objectifs de lappareil photo sont tous de 12 mégapixels, ultra-large (f / 2, distance focale 16, champ de vision de 124 degrés), large (24 mm, ouverture f / 1,7, champ de vision de 82 degrés) et téléobjectif ( objectif f / 2.4, zoom 3x). Notez que lultra-large est encore plus large que lobjectif à 120 degrés du Samsung Note 20 Ultra .

En termes de taille, il mesure 158 x 68 x 8 mm, soit 0,2 mm plus mince que le prédécesseur Xperia 5 que nous avons examiné à la fin de 2019. Il dispose également dune prise casque, contrairement à lappareil précédent.

Laffichage sera un OLED Full HD + HDR avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui est une mise à niveau du Xperia 1 II.

Écrit par Dan Grabham.