Lancement du Sony Xperia 5 II: comment le regarder en ligne et à quoi sattendre

(Pocket-lint) - Sony a annoncé que sa dernière annonce de téléphone Xperia aura lieu à la mi-septembre.

Nous avons fait les débuts du Xperia 1 II de Sony plus tôt dans lannée et il semble maintenant que la version légèrement plus petite est imminente, appelée Xperia 5 II. Nous nous attendons à un téléphone de 6,1 pouces par rapport à lécran de 6,5 pouces du plus grand téléphone. En effet, de nombreux détails du téléphone ont été divulgués et nous vous expliquerons ci-dessous.

Lévénement Sony Xperia aura lieu en ligne le 17 septembre. La keynote débutera à 8h GMT. Voici les différentes heures locales:

Londres: 8h GMT

Paris / Berlin / Amsterdam / Madrid: 9h CET

New York: 3 h 00 HNE

San Francisco: 12h PST

Tokyo: 17h JST

Quelque chose dexcitant arrive… Visitez notre chaîne YouTube officielle le 17 septembre pour en savoir plus: https://t.co/RlpauS8l5i pic.twitter.com/B3hfNrDavr - Sony UK (@SonyUK) 2 septembre 2020

Sony a confirmé quil hébergerait un livestream pour lévénement et vous pourrez le regarder via le compte YouTube Sony Xperia et nous intégrerons cette vidéo en haut de cette histoire pour que vous puissiez la regarder.

Le Sony Xperia 5 II est sur le point de présenter le même chipset Qualcomm Snapdragon 865 5G que le Xperia 1 II - remarquable parce que Sony na pas décidé de passer au nouveau 865 Plus, pas que cela compte vraiment trop à notre avis. Le nouveau téléphone comportera également 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ainsi quun emplacement pour carte microSD pour lévolutivité.

Lécran est configuré pour être un écran de 6,1 pouces, comme mentionné, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme nous le voyons actuellement dans de nombreux appareils phares.

Le Xperia 5 II comportera également une batterie de 4000 mAh, une charge rapide et des objectifs triple grand / ultra-large et téléobjectif, tous mesurant 12 mégapixels.

