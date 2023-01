Le Samsung Galaxy A54 est officiellement certifié à l'approche de sa sortie.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le prochain Samsung Galaxy A54 est maintenant encore plus imminent qu'il ne l'était déjà après avoir fait une apparition dans une base de données de certification indienne.

Nous avons déjà vu des rendus de ce à quoi ressemblera le prochain téléphone Samsung - il ressemblera à l'image ci-dessus - mais maintenant nous savons que le téléphone se rapproche de plus en plus d'une sortie. En effet, il a déjà fait une apparition dans la base de données qui vit sur le site du Bureau of Indian Standards (BIS) - une base de données qui rassemble les appareils qui sont approuvés pour la vente dans le pays.

Le Galaxy A54 non annoncé porte le numéro de modèle SM-A546E/DS et est vraisemblablement très proche de son lancement officiel. Une fois qu'il le sera, nous pouvons nous attendre à un écran Full HD+ de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une construction AMOLED. Un scanner d'empreintes digitales intégré à l'écran est également attendu.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

À l'intérieur, 8 Go de RAM devraient être associés à l'Exynos 1380 de Samsung, tandis que le stockage devrait aller jusqu'à 256 Go pour ceux qui le souhaitent. Une option moins chère de 128 Go semble probable, tandis qu'une version avec 6 Go de RAM pourrait également être proposée pour ceux qui ont un budget plus serré.

En ce qui concerne les caméras, un appareil photo principal de 50 mégapixels devrait être associé à un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. À l'avant, un appareil photo de 32 mégapixels se chargera des selfies.

Avec tout ce que l'on sait sur le Galaxy A54, il nous reste maintenant deux questions principales : quand sera-t-il mis en vente et combien les gens devront-ils payer pour mettre la main dessus ? Les réponses à ces deux questions ne devraient pas tarder si l'on en croit cette dernière entrée dans la base de données.

Écrit par Oliver Haslam.