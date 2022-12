Le Samsung Galaxy S22 FE pourrait-il être lancé avec le S23 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy S21 FE a été révélé au début du mois de janvier, quelques semaines avant que la société ne dévoile la série Galaxy S22, mais jusqu'à récemment, il y avait très peu de mention d'un S22 FE, suggérant qu'il pourrait ne pas être à venir du tout.

Un rapport est maintenant apparu, affirmant que le Galaxy S22 FE - ou S22 Fan Edition - pourrait être révélé au début du mois de février, ce qui correspond à peu près au moment où la série Galaxy S23 est censée faire ses débuts.

Selon RGcloudS (via MySmartPrice), le Samsung Galaxy S22 FE remplacera le Galaxy A74 5G apparemment annulé et sera équipé d'un appareil photo principal de 108 mégapixels et du chipset Exynos 2300 4nm. Pour référence, la série S23 devrait fonctionner avec le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, sans modèle Exynos cette fois-ci.

Le tweet affirmait que la S22 FE serait révélée dans une deuxième partie de Galaxy Unpacked, aux côtés de la tablette Samsung Galaxy Tab S8 FE, la série de tablettes Galaxy Tab S9 attendant plus tard cette année.

Samsung n'a pas encore confirmé officiellement quoi que ce soit, y compris une date pour Unpacked, bien que généralement le modèle Fan Edition soit publié avant que la nouvelle série Galaxy S n'arrive. Il aurait donc été plus logique que la S22 FE soit lancée au CES 2023, mais cela ne semble pas être le cas.

