La date du Samsung Galaxy Unpacked 2023 vient-elle d'être divulguée ?

(Pocket-lint) - La date de l'événement de lancement du téléphone phare de Samsung - connu sous le nom de Galaxy Unpacked - pourrait avoir été divulguée en ligne.

Chaque année, Samsung organise un énorme événement de lancement qu'elle appelle Samsung Galaxy Unpacked. Il s'agit de la plateforme utilisée par l'entreprise pour lancer ses nouveaux smartphones, la famille Galaxy S23 étant attendue en 2023.

La date est souvent un secret bien gardé, mais un jour potentiel a été partagé par le célèbre leaker Samsung Universe Ice.

Galaxy Unpacked- Universe Ice (@UniverseIce) 21 décembre 2022

Le partage du message "1er février", suivi de "Galaxy Unpacked" laisse peu de doutes sur ce à quoi il se réfère - mais l'échelle de temps correspond à la fenêtre de lancement de début février précédemment évoquée.

Ce jour-là est un mercredi et, habituellement, Samsung ouvre les précommandes et commence à livrer le téléphone quelques semaines plus tard.

Ces deux dernières années, les plans de Samsung semblent tourner autour du lancement de nouveaux appareils avant le Mobile World Congress (MWC), qui se tient fin février à Barcelone, en Espagne.

Le MWC est le plus grand et le plus important salon professionnel de la téléphonie mobile au monde et, ces deux dernières années, Samsung a procédé à des lancements avant le salon, ce qui lui permet de remplir son stand d'appareils pour que tous les dirigeants présents puissent s'émerveiller.

Le timing place souvent Samsung en avance sur ses rivaux traditionnels en termes de fenêtre de lancement, arrivant souvent sur le marché avant que de nombreux appareils rivaux n'aient même vu un lancement mondial. Bien sûr, de nombreuses entreprises chinoises annoncent maintenant de nouveaux appareils fin décembre pour le marché chinois dans ce secteur extrêmement compétitif.

Il n'y a pas de confirmation de Samsung, mais ces derniers temps, nous avons vu de plus en plus de fuites, nous avons des appareils Samsung passant par des organismes de certification, ce qui suggère généralement qu'un produit est proche du lancement.

Avec le CES qui arrive à grands pas, nous nous attendons à ce que Samsung procède à ces lancements avant de lancer le Galaxy Unpacked.

Écrit par Chris Hall.