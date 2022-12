Les spécifications du Samsung Galaxy A14 sont confirmées par sa certification FCC

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le téléphone Galaxy A14 de Samsung, qui n'a jamais été commercialisé, a reçu sa certification FCC et a confirmé un certain nombre de spécifications au passage.

Alors que Samsung n'a pas encore confirmé l'existence du Galaxy A14, nous avons déjà vu des fuites qui incluent un bon aperçu de ses trois caméras arrière et de son design général. Cette nouvelle apparition dans la base de données de la FCC confirme également quelques détails supplémentaires.

En tête de liste figure le nom du modèle, qui sera SM-A145R/DSN, du moins aux États-Unis. Nous savons également que la batterie aura une capacité de 4 900mAh alors qu'elle sera probablement commercialisée sous la forme de 5 000mAh. Et l'appareil lui-même mesurera 167,7 X 78,8 X 11,8 mm.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

En outre, nous nous attendons déjà à ce que la version 5G du téléphone soit équipée d'une puce MediaTek Dimensity 70- et de seulement 4 Go de RAM, ce qui laisse présager un prix modeste pour l'appareil. Le point de départ sera probablement un espace de stockage de 64 Go.

En ce qui concerne les caméras arrière, un appareil photo principal de 50 mégapixels sera probablement la star du spectacle, tandis que la caméra selfie en façade sera une partie de 13 mégapixels.

En termes de logiciel, il n'y a pas trop de surprises ici. Attendez-vous à ce qu'Android 13 soit le système d'exploitation de base avec le OneUI Core de Samsung assis par-dessus.

Quant à la fenêtre de sortie, elle n'est toujours pas claire. Mais il est probable que ce soit très bientôt, donc c'est le moment de garder les yeux ouverts si le Samsung Galaxy A14 est sur votre liste de souhaits.

Les meilleures offres de téléphones du Black Friday 2022 : Samsung, Pixel, OnePlus et autres Par Chris Hall · 25 Novembre 2022 Les soldes du vendredi noir offrent toujours des réductions importantes sur un certain nombre de grandes marques comme Apple et Samsung.

Écrit par Oliver Haslam.