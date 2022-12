Les spécifications du Samsung Galaxy S23 Ultra confirmées par le régulateur chinois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Galaxy S23 Ultra, le fleuron de Samsung, est apparu dans un dépôt réglementaire chinois TENAA, confirmant certaines spécifications et semant la confusion sur d'autres.

Samsung ne devrait pas annoncer sa prochaine gamme de téléphones Galaxy S avant un certain temps, mais la société est déjà en train de se préparer pour le grand dévoilement. Il s'agit notamment de soumettre les téléphones à diverses bases de données réglementaires afin d'être prêt pour le lancement - et une base de données réglementaire chinoise a révélé le Galaxy S23 Ultra en avance.

Le téléphone est apparu dans la base de données TENAA et porte le numéro de modèle SM-S9180. Il n'y a pas d'images, mais il y a beaucoup de spécifications à regarder. Ces spécifications comprennent des dimensions de 163,4 x 78,1 x 8,9 mm ainsi qu'une batterie de 4 855 mAh qui sera probablement commercialisée comme une belle batterie ronde de 5 000 mAh. Il y a également confirmation que le Galaxy S23 Ultra aura un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 3 088 x 1 440. En outre, nous pouvons également voir le Snapdragon 8 Gen 2 avec des cœurs améliorés qui comprennent une configuration octa-core de 3,36 GHz. Cela confirme une affirmation précédente selon laquelle le Galaxy S23 Ultra aurait une version spéciale du Snapdragon 8 Gen 2 qui lui est propre.

Cependant, l'entrée de la TENAA brouille légèrement les pistes lorsqu'il s'agit de parler des caméras du Galaxy S23 Ultra. On nous avait déjà dit qu'il fallait s'attendre à un appareil photo principal de 200 mégapixels avec deux zooms de 10 mégapixels et un ultra-large de 12 mégapixels. Cependant, le listing TENAA montre un appareil photo principal de 108 mégapixels, puis deux appareils photo de 12 mégapixels, et un seul appareil photo de 2 mégapixels. On pense que c'est tout simplement faux, cependant, et la base de données a un formulaire pour offrir des données incorrectes ou de remplacement.

En gardant cela à l'esprit, nous suggérons que les rumeurs précédentes sont exactes et que nous pouvons toujours nous attendre à une centrale photographique lorsque Samsung se décidera enfin à annoncer cet appareil au début de 2023.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Chris Hall.