(Pocket-lint) - Le Galaxy Z Flip 4 de Samsung n'est pas si vieux que ça, mais l'attention se tourne vers ce qui le remplacera - et on nous dit que le Z Flip 5 pourrait présenter de grands changements.

Selon un nouveau rapport, Samsung ajoutera au Z Flip 5 un écran de couverture beaucoup plus grand que l'actuel écran de 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4. En fait, l'analyste Ross Young, spécialiste des écrans, s'attend à ce que la taille de l'écran augmente de façon assez spectaculaire, et affirme qu'il pourrait dépasser les trois pouces.

Comme je l'ai dit à mes Super Followers hier, il y a quelques changements importants à venir sur le Z Flip 5... pic.twitter.com/rEcD2DvaWw- Ross Young (@DSCCRoss) 1 décembre 2022

Bien que Ross Young ne sache pas ou ne veuille pas dire quelle sera la taille exacte de cet écran, tout ce qui se situe aux alentours de 3 pouces constituera une amélioration notable. L'écran de couverture est ce que la plupart des gens utilisent pour vérifier l'heure et les notifications, mais en le rendant plus grand, Samsung pourrait ouvrir la porte à de meilleurs cas d'utilisation tout en offrant plus d'espace pour le contenu.

Un écran de couverture plus grand n'est pas le seul changement que Samsung est prêt à faire, du moins selon Young. Il croit également que Samsung est prêt à utiliser "un design de charnière différent qui pourrait réduire la visibilité de la couture", ce qui serait une grande affaire en effet. Alors que les téléphones pliables ont fait un meilleur travail pour cacher cette couture ces dernières années, elle est toujours très visible. La capacité de Samsung à réduire cette couture serait une grande amélioration si ce rapport se concrétise.

Nous devrons probablement attendre un bon moment avant de savoir si c'est le cas ou non, cependant. Samsung ne devrait pas annoncer le Z Flip 5 avant le mois d'août 2023, ce qui signifie qu'il a largement le temps de travailler sur ce qu'il prépare là-bas.

Écrit par Oliver Haslam.