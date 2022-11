Le Samsung Galaxy S23 serait doté de fonctions satellites similaires à celles de l'iPhone 14.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung serait en train de travailler sur une fonction qui permettra aux gens d'envoyer et de recevoir des communications par satellite, tout comme l'iPhone 14 d'Apple.

Les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro d'Apple peuvent utiliser les communications par satellite lorsque les réseaux cellulaires et Wi-Fi ne sont pas disponibles, mais uniquement dans les situations d'urgence. La version de Samsung de cette technologie sera plus performante, selon un nouveau rapport.

Ce rapport affirme que Samsung teste déjà une nouvelle fonction de communication par satellite en utilisant 66 satellites de communication en orbite basse d'Iridium. L'entreprise souhaiterait permettre aux utilisateurs de transmettre des messages de test et de petites images "à des centaines de kbps", ce qui pourrait ouvrir la voie à des services de messagerie normaux.

Le service SOS d'urgence par satellite d'Apple est désormais disponible aux États-Unis et au Canada et sera disponible dans certains pays européens en décembre. Mais il ne permet d'envoyer que des messages en conserve aux services d'urgence lorsque de l'aide est nécessaire, ce qui limite son utilité. Apple a invoqué la faiblesse de la bande passante pour expliquer cette limitation et il n'est pas certain que Samsung ait été en mesure d'accélérer les choses.

Le rapport indique que Samsung est en train de déterminer quelles fonctions seront intégrées à sa gamme Galaxy S23, ce qui laisse penser que la nouvelle fonction de communication par satellite fera partie de cette version. Il est toutefois possible qu'elle soit ajoutée par une mise à jour logicielle à une date ultérieure.

Écrit par Oliver Haslam.