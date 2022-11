Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le remplacement du Galaxy A53 par le Galaxy A54 5G semble être en grande partie le même, avec un écran de 6,4 pouces à l'avant et un seul appareil photo.

Avec Samsung qui devrait annoncer le A54 dans les premiers coups de 2023, nous n'aurons pas besoin d'attendre trop longtemps pour voir ce que la société a cuisiné. Mais OnLeaks a déjà fourni un certain contexte pour le combiné non annoncé, avec des rendus qui nous donnent notre meilleur aperçu.

Selon un rapport conjoint de OnLeaks et 91mobiles, le nouveau téléphone sera doté d'un écran de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. À l'arrière, on trouvera trois caméras, dont la principale de 50 mégapixels. On sait peu de choses sur les deux autres, bien qu'aucune ne soit censée être un capteur de profondeur dédié - le tireur principal fera double emploi, apparemment.

À l'intérieur, on nous dit qu'il faut s'attendre à une batterie d'environ 5 000 mAh avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Le traitement sera assuré par une puce Exynos 7904, si les rumeurs sont exactes. Cette batterie devrait être chargée par un port USB-C, ce qui ne surprendra absolument personne à ce stade.

Quant à l'apparence de base, elle est bonne. C'est aussi générique que possible, mais étant donné le prix très raisonnable du Samsung Galaxy A53, c'est plus que suffisant. Il y a un léger air de Galaxy S23 à cette chose grâce à la disposition de la caméra arrière, au moins.

Écrit par Oliver Haslam.