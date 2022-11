Le Samsung Galaxy S23 pourrait être lancé plus tôt que prévu, avec une date suggérée pour début février.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La famille des appareils Samsung Galaxy S23 pourrait être lancée un peu plus tôt que prévu, le Galaxy Unpacked pouvant avoir lieu la première semaine de février 2023.

Il s'agira d'un lancement important pour Samsung, car la marque continue de dominer le marché des smartphones. Le site d'information coréen Chosun suggère qu'il aura lieu au cours de la première semaine de février avec un événement à San Francisco, avec des appareils disponibles à partir du 17 février 2023.

Samsung avait l'habitude de lancer ses appareils au Mobile World Congress, qui se tient généralement à la fin du mois de février à Barcelone, en Espagne. Ces dernières années, Samsung a avancé la date, ce qui lui confère un certain avantage stratégique : ses appareils sont souvent sur les étagères avant même que ses rivaux ne les aient lancés.

Cela a donné lieu à un changement de calendrier de la part de Xiaomi, qui devrait annoncer son prochain appareil prochainement, mais qui ne le lance généralement qu'en Chine, la sortie mondiale intervenant quelques mois plus tard.

L'important, quand on lance son téléphone tôt, c'est qu'on pose un jalon dans la course aux spécifications - chaque lancement ultérieur est alors mesuré par rapport à l'annonce précédente. Comme Samsung devrait intégrer un appareil photo principal de 200 mégapixels dans le Galaxy S23 Ultra, les concurrents seront rapidement comparés et peut-être jugés inférieurs.

Une grande partie de tout cela semble se résumer à une question de marketing tactique : si Samsung parvient à faire entrer ses appareils dans l'esprit puis dans les mains des clients plus tôt, ceux-ci ne prendront peut-être même pas la peine d'envisager les autres solutions.

L'autre chose que nous savons sur Samsung est qu'il est extrêmement difficile de garder un appareil Samsung secret : nous pensons que nous aurons des fuites complètes d'images, de spécifications et de tout le reste dans les mois à venir.

La seule surprise que nous attendons le jour du lancement sera certaines des fonctionnalités logicielles que Samsung introduira pour améliorer l'expérience de l'écosystème Samsung.

Écrit par Chris Hall.