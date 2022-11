Le Galaxy S23+ de Samsung fait parler de lui lors des premiers tests Geekbench

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Galaxy S23+ de Samsung ne devrait pas être annoncé avant quelques mois, mais il a déjà fait parler de lui avec des scores Geekbench très précoces.

Nous nous attendons à ce que Samsung annonce trois nouveaux téléphones phares en 2023, le Galaxy S23+ devant être rejoint par le modèle de base Galaxy S23 et le Galaxy S23 Ultra haut de gamme. C'est l'enfant du milieu qui a fait surface dans les nouveaux scores Geekbench, et il semble être le modèle destiné au marché américain avec la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Avec cela en tête, entrons dans les chiffres. Si ce résultat de benchmark est bien le Samsung Galaxy S23+, les futurs acheteurs peuvent s'attendre à un score mono-core d'environ 1485 et un score multi-core d'environ 4844. Pour mettre cela en perspective, l'Apple A16 Bionic qui équipe l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max obtient environ 1879 dans les tests à un seul cœur et 4664 dans les tests multi-cœurs.

Parmi les autres points intéressants relevés dans le listing Geekbench, citons la présence de 8 Go de RAM et d'un GPU Adreno 740 qui gère les fonctions de déplacement des pixels.

Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm n'étant pas encore officiel, nous pourrions voir des augmentations de vitesse et des chiffres plus élevés à mesure que les logiciels et Geekbench sont optimisés pour lui. Mais pour l'instant, ces scores sont plus que respectables et battre un iPhone 14 Pro en performance multi-core n'est pas un mince exploit.

Samsung devrait annoncer ses trois nouveaux téléphones phares en février 2023 ou autour de cette date, si l'on en croit les précédentes fenêtres de sortie. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que plus de détails émergent à mesure que nous nous rapprochons du grand jour, aussi.

Écrit par Oliver Haslam.