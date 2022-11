Samsung veut des produits pliables plus fins, avec des emplacements pour le stylo S Pen et sans plis.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung aurait dit à ses fournisseurs qu'elle souhaitait pouvoir améliorer son jeu pliable en y apportant certaines améliorations souvent demandées, notamment des emplacements pour le stylet S Pen.

Samsung étant déjà le principal acteur du marché des appareils pliables dans de nombreux pays, l'entreprise ne semble pas vouloir se reposer sur ses lauriers. Selon un nouveau rapport, Samsung a déjà indiqué à ses fournisseurs qu'il y avait des défis majeurs à relever en matière de conception et que les acheteurs potentiels seraient en mesure d'y adhérer.

En haut de la liste semble se trouver le désir de réduire la taille du pli qui est si proéminent sur certains téléphones pliables, bien qu'ils se soient améliorés dans les itérations récentes. Le pli ne va pas disparaître, mais c'est au moins une chose que Samsung aurait dit à ses fournisseurs de prendre en compte.

Les plis ne sont pas la seule chose qui dissuade certaines personnes d'opter pour un téléphone pliable, et Samsung dit qu'il veut être en mesure de mettre un S Pen dans un silo dédié à l'avenir. Cela a toujours été un argument de vente de la gamme Galaxy Note, et maintenant Samsung veut l'apporter au Galaxy Fold, aussi.

Parmi les autres améliorations de conception que Samsung a à l'œil, citons l'amélioration des moteurs de vibration, une construction plus fine et plus légère, et de meilleures caméras.

The Elec rapporte que Samsung voulait initialement ajouter un S-Pen au Galaxy Z Fold 4 mais a finalement abandonné l'idée, tandis que des caméras améliorées faisaient également partie des plans initiaux. Les caméras améliorées faisaient également partie des plans initiaux. Elles ont également été supprimées à la suite de préoccupations concernant l'épaisseur et le poids de l'appareil, mais Samsung aurait demandé aux fournisseurs de trouver un moyen de contourner ces préoccupations à l'avenir.

Écrit par Oliver Haslam.