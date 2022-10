Les photos de nuit du Samsung Galaxy S23 Ultra seraient nettement améliorées

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si l'on en croit une nouvelle rumeur, les acheteurs du prochain grand téléphone Samsung pourraient être sur le point de bénéficier d'une énorme amélioration des capacités de photographie nocturne.

Nous espérons déjà de grandes choses de la part de Samsung lorsqu'elle annoncera la gamme Galaxy S23 au début de l'année 2023, avec au moins le modèle Ultra qui devrait recevoir un nouvel appareil photo de 200 mégapixels si l'on en croit les rumeurs. Une autre rumeur veut que le téléphone soit doté de la plus grande amélioration de la photographie de nuit que les acheteurs aient vue depuis cinq ans.

C'est ce qu'affirme Ice Universe sur Twitter, avec un nouveau tweet disant qu'il "peut être confirmé que les photos de nuit du S23 Ultra sont très fortes". Ils ajoutent qu'elles sont "bien meilleures" que les photos prises par le Galaxy S22 Ultra de l'année dernière.

On peut confirmer que les photos de nuit du S23 Ultra sont très réussies et bien meilleures que celles du S22 Ultra. Je pense que c'est la plus grande amélioration du téléphone portable phare de Samsung en cinq ans. - Ice universe (@UniverseIce) 27 octobre 2022

Nous manquons encore de beaucoup de détails, bien sûr, mais il semble probable qu'un certain binning de pixels se fera avec ce capteur de 200 mégapixels. Cela devrait garantir que la photographie en basse lumière sera stimulée, mais nous pouvons probablement nous attendre à ce que Samsung applique également un peu de photographie computationnelle aux procédures.

Cela devrait être plus facile à faire cette année avec Samsung qui devrait ajouter une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et jusqu'à 12 Go de RAM à son modèle phare au moins.

Écrit par Oliver Haslam.