La nouvelle fonctionnalité de l'appareil photo du Samsung Galaxy S22 vise les étoiles

(Pocket-lint) - Les propriétaires d'un téléphone Samsung Galaxy S22 peuvent désormais prendre des photos encore plus impressionnantes des étoiles grâce à une toute nouvelle fonction Astrophoto.

Cette fonction, qui, selon Samsung, fait partie de l'application Expert RAW, donne aux utilisateurs des super pouvoirs lorsqu'ils prennent des photos du ciel nocturne. Le communiqué de presse contient plus d'un mot à la mode, notamment "technologie de segmentation AI" et "traitement multi-images", mais cela n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est que vous êtes sur le point de prendre de superbes photos.

Pour ce faire, vous pourrez ouvrir l'application Expert RAW et toucher un nouveau bouton dans le coin supérieur droit qui active le mode Astrophoto. Vous pouvez également appuyer sur un autre bouton Sky Guide qui affichera une carte des étoiles sur le ciel nocturne, vous montrant exactement où se trouvent les constellations. Vous ne manquerez plus jamais une photo.

Samsung estime que les images résultantes auront l'air d'avoir été prises avec un équipement professionnel de premier ordre, mais nous devrons voir ce qu'il en est réellement. Selon Samsung, ceux qui se prennent pour des artistes astrologues peuvent utiliser plusieurs expositions, puis utiliser des superpositions pour les combiner en une seule photo. Cela semble cool mais, là encore, il faudra voir si les résultats sont à la hauteur de la promesse.

Ce n'est pas la seule nouveauté que Samsung a apportée aux téléphones Galaxy S22 cette semaine. Une nouvelle application Camer Assistant ajoute des options telles que la possibilité de désactiver l'Auto HDR, d'obtenir une vitesse d'obturation plus rapide, et plus encore. Mais ce sont de vieilles nouvelles - nous vous avons déjà parlé de tout cela.

Écrit par Oliver Haslam.