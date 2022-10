L'assistant photo de Samsung améliore l'appareil photo de votre téléphone.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a publié un nouveau module Good Lock conçu spécialement pour aider à rendre l'appareil photo du Galaxy S22 encore meilleur en ajoutant de nouvelles options.

Good Lock est une application qui permet d'ajouter des options de personnalisation supplémentaires pour ceux qui veulent s'amuser avec leur téléphone. Le dernier module Good Lock s'appelle Camera Assistant et a pour but de donner aux photographes de nouvelles options pour régler les fonctions de l'appareil photo de leur Samsung Galaxy S22. Il est disponible dès maintenant, bien qu'il soit actuellement en version bêta - un élément à prendre en compte avant de l'essayer.

Si vous décidez de vous plonger dans l'assistant photo, vous découvrirez que vous disposez désormais d'un certain nombre de nouveaux boutons avec lesquels jouer. Certains d'entre eux sont plus intéressants que d'autres, mais les principaux ajouts comprennent la possibilité de désactiver complètement le HDR automatique ainsi que la fonction qui adoucit les images en atténuant les bords les plus nets.

Parmi les autres options que vous pourriez vouloir activer, citons un obturateur plus rapide qui capture moins d'images pour accélérer les choses, mais notez qu'il y a un risque de dégradation de la qualité de l'image avec cette option.

Vous en avez assez de la fonction qui fait que votre Galaxy S22 enregistre automatiquement une vidéo lorsque vous maintenez le bouton de l'obturateur enfoncé, même en mode photo ? Vous pouvez la désactiver grâce à l'Assistant Appareil photo.

Vous pouvez en savoir plus sur l'assistant photo dans un post à ce sujet sur le forum de la Communauté Samsung, mais une version complète est prévue pour l'année prochaine. La version bêta elle-même est disponible en téléchargement via le Galaxy Store, mais seulement dans certaines régions, malheureusement.

Écrit par Oliver Haslam.