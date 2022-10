Le Samsung Galaxy S23 dévoile ses caméras, son processeur, etc.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous sommes encore à quelques mois de l'annonce par Samsung de sa nouvelle gamme Galaxy S23, mais une nouvelle fuite pourrait avoir déjà confirmé les spécifications du modèle de base.

Cette fuite provient de l'ingénieur Yogesh Brar qui a publié ce qu'il pense être les spécifications du Samsung Galaxy S23. Notez que cela n'a rien à voir avec le Galaxy S23 Plus ou le Galaxy S23 Ultra, mais plutôt avec le modèle de base qui servira d'entrée moins chère dans la gamme. Ceux qui recherchent le meilleur des meilleurs voudront attendre pour avoir plus de détails sur ces téléphones.

Selon Brar, le Samsung Galaxy S23 sera doté d'un écran FHD+ Super AMOLED de 6,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. À l'intérieur, les acheteurs peuvent s'attendre à une puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 et 8 Go de RAM. Le stockage sera proposé dans des variantes de 128 et 256 Go, nous dit-on.

Samsung Galaxy S23

(rumeur)



- 6.1" FHD+ sAMOLED, 120Hz

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- Caméra arrière : 50MP (OIS) + 12MP (UW) + 10MP (Tele)

- Caméra avant : 10MP

- 8GB RAM

- 128/256GB storage

- Android 13, OneUI 5

- 3,900mAh battery, 25W wired, 15W wireless charging- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) October 18, 2022

À l'arrière, les trois caméras sont censées inclure une caméra principale de 50 mégapixels avec OIS ainsi qu'un tireur ultra-large de 12 mégapixels. Le téléobjectif aura 10 mégapixels à sa disposition, avec le même nombre de pixels que la caméra selfie à l'avant.

Confirmant un précédent rapport, Brar pense également que la batterie du Galaxy S23 aura une capacité de 3 900mAh, un fait décevant compte tenu de la lenteur relative des capacités de charge filaire de 25W et sans fil de 15W également annoncées.

En ce qui concerne le logiciel, on nous dit que OneUI 5 sera installé sur Android 13.

Quant à savoir quand le nouveau téléphone sera dévoilé, nous ne le savons pas encore. La sagesse conventionnelle veut que cela se produise dans les deux premiers mois de 2023, mais nous devrons attendre de voir ce que Samsung a préparé avant d'en être sûrs.

Écrit par Oliver Haslam.