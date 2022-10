Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les premiers chiffres de Geekbench 5 pour le prochain Samsung Galaxy S23 sont prometteurs, mais pas exceptionnels - surtout à côté de l'iPhone 14 Pro d'Apple.

Les nouveaux benchmarks semblent montrer que le téléphone Samsung non annoncé a été mis à l'épreuve le 17 octobre 2022. Il porte le nom de code Kalama, ce qui suggère qu'il s'agit du modèle destiné aux États-Unis, utilisant le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Les informations de Geekbench nous donnent également quelques détails supplémentaires.

Ces détails commencent par le fait que le cœur principal du CPU est un cœur de 3,36 GHz, suivi de quatre cœurs intermédiaires tournant à 2,80 GHz. Le CPU est complété par trois petits cœurs à 2,02 GHz, tandis que 8 Go de RAM soutiennent le tout.

Nous sommes tous ici pour les chiffres, cependant. Et ils sont bons, bien que peu remarquables par rapport à la concurrence. Ce téléphone a obtenu un score de 1524 pour un seul cœur, tandis que le test multi-cœurs a donné un score de 4597.

Ces chiffres signifient que le téléphone se compare bien avec le dernier iPhone 14 d'Apple, alimenté par le A15 Bionic de l'année dernière - cette puce obtient des scores de 1727 et 4553. Mais ces scores du Galaxy S22 sont loin de toucher les meilleurs résultats d'Apple. L'iPhone 14 Pro, équipé de l'A16 Bionic, obtient des scores de 1891 et 5469 d'après les tests de Tom's Guide. Dans cette optique, les chiffres pourraient être décevants pour certains, surtout par rapport à la puce la plus rapide d'Apple.

Samsung ne devrait pas annoncer la gamme Galaxy S23 avant les premiers mois de 2023, il est donc encore temps d'améliorer les scores via l'optimisation logicielle, il est donc peut-être trop tôt pour porter un jugement trop sévère.

Écrit par Oliver Haslam.