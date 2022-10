Le Samsung Galaxy S23 pourrait être équipé d'une minuscule batterie

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Ceux qui espéraient que le nouveau Samsung Galaxy S23 bénéficierait d'une batterie plus puissante que le Galaxy S22 sortant n'auront peut-être pas de chance.

Après la fuite d'informations sur la batterie des membres haut de gamme de la gamme Galaxy S23 il y a une semaine, nous avons maintenant eu droit à des informations sur la batterie que Samsung a l'intention de mettre dans le modèle de base. Et ce n'est pas une bonne lecture, avec la suggestion d'une augmentation mineure de la capacité par rapport à la batterie de l'anéamique Galaxy S22.

Les nouvelles proviennent de la source Digital Chat Station via Weibo. Selon la source, le Galaxy S23 sera équipé d'une batterie d'une valeur nominale de 3 785mAh et d'une capacité typique de 3 900mAh. Cela ne semble pas être une grande capacité, et ce n'est pas le cas - en fait, c'est seulement 200mAh de plus que la cellule de 3 700mAh du Galaxy S22. Et celle-ci était déjà considérée comme trop petite pour l'appareil qu'elle alimentait.

Dans le cas du Galaxy S23, nous nous attendons à un écran 1080p de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique compris entre 48 et 120 Hz, donc il y a beaucoup de choses qui auront besoin d'être alimentées. Nous ne pouvons qu'espérer que Samsung réduise ce taux de rafraîchissement chaque fois qu'il le peut au nom des gains d'autonomie de la batterie.

En ce qui concerne les autres modèles de la gamme Galaxy S23, nous attendons une augmentation similaire à une batterie de 4 700 mAh pour le Galaxy S23 Plus. Ceux qui achèteront le Galaxy S23 Ultra auront la plus grosse batterie de toutes, Samsung devant reprendre la batterie de 5 000 mAh du modèle de l'année dernière.

Tous les nouveaux téléphones de Samsung devraient être annoncés au cours des deux premiers mois de 2023.

Écrit par Oliver Haslam. Édité par Rik Henderson.