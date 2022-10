La fuite des spécifications du Samsung Galaxy S23 révèle des informations sur la batterie et l'appareil photo.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il est peu probable que Samsung annonce sa prochaine série de téléphones phares avant février 2023, mais cela n'empêche pas les rumeurs de circuler.

En effet, nous avons déjà vu des rendus CAO du Samsung Galaxy S23 Plus et du Galaxy S23 Ultra, et maintenant nous avons des détails sur la batterie et l'appareil photo d'un couple de modèles de la gamme.

Les Samsung Galaxy Plus et Ultra auraient des batteries de 4 700mAh et 5 000mAh respectivement.

Le site Web GalaxyClub, consacré à Samsung, affirme être parvenu à cette conclusion en découvrant des formulaires de certification de la batterie sur le site Web de Safety Korea.

Le Samsung Galaxy S23 Plus porterait le numéro de modèle SM-S916 et l'identifiant de la batterie EB-BS916ABY. Cette cellule a une capacité nominale de 4 565mAh (arrondie à 4 700mAh). La batterie du S23 Ultra est présentée comme étant la même que celle du S22 Ultra - elle est donc de 4 855mAh (arrondie à 5 000mAh).

GalaxyClub affirme également que l'appareil photo ultra-large situé à l'arrière du S23 et du S23 Plus sera pratiquement identique à celui de la génération actuelle. Le téléobjectif sera également similaire.

Les nouveaux téléphones seront équipés d'une caméra frontale améliorée de 12 mégapixels.

Écrit par Rik Henderson.