Des rendus du Samsung Galaxy S23 Ultra sont apparus en ligne.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après que des rendus présumés du Samsung Galaxy S23 Plus aient été mis en ligne mercredi, nous avons maintenant une collection d'images de ce qui est dit être le prochain modèle haut de gamme de la société.

Les rendus CAO d'un prétendu Samsung Galaxy S23 Ultra montrent un appareil avec un écran d'environ 6,8 pouces. Il serait un peu plus grand que le S22 Ultra actuellement disponible, qui mesure 163,4 x 78,1 x 8,8 mm et possède "le cadre le plus fin jamais vu".

Samsung apportera également des modifications à la luminosité de l'écran, à la précision des couleurs et aux performances HDR, selon Smartprix, qui a publié les photos en collaboration avec Steve H McFly (alias @OnLeaks).

Parmi les autres spécifications et caractéristiques revendiquées figurent les changements apportés aux capteurs de la caméra arrière. Ils seraient affleurants sur le panneau arrière, ce qui est différent des équivalents sur le modèle actuel.

Il y a une découpe perforée en haut et au milieu de l'écran pour la caméra frontale, et il est dit que le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm alimentera l'appareil. Certains affirment que le même processeur sera utilisé universellement cette fois-ci, plutôt que le chipset Exynos de Samsung, qui a traditionnellement été adopté pour certaines régions.

Écrit par Rik Henderson.