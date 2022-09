Une fuite du Samsung Galaxy S23 révèle un changement majeur dans la conception de l'appareil photo.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le design du prochain smartphone phare de Samsung a fait l'objet d'une fuite, et montre que le modèle " Plus " de la série pourrait suivre l'exemple donné par le S22 Ultra de cette année, en supprimant la bosse saillante de l'appareil photo.

En général, les modèles "Plus" et ordinaires des smartphones de la série S ont le même design, mais dans des tailles différentes. Si la fuite est exacte, il est également probable que le S23 standard sera également redessiné.

Comme le S22 Ultra, le S23 Plus est montré comme ayant trois lentilles individuelles, séparées, dépassant d'un dos complètement plat, plutôt que de les avoir logées ensemble dans une bosse (ou une île).

C'est un changement intéressant, et il serait logique que le langage de conception corresponde à son modèle supérieur actuel, même si nous sommes un peu tristes de voir l'ancien design partir.

Samsung a été l'une des premières entreprises à faire de la bosse de son appareil photo un élément clé de son design et, bien qu'elle soit saillante, elle donnait presque l'impression de sortir du cadre du téléphone.

La fuite - provenant du très fiable @OnLeaks (en collaboration avec SmartPrix.com) - indique également que nous pouvons nous attendre à une légère augmentation de la taille du S22 Plus de cette année. Il serait plus grand et plus large d'une fraction de millimètre.

On affirme que le téléphone sera doté d'un écran de 6,6 pouces et - comme d'habitude - il présentera des bords très fins et une minuscule découpe pour la caméra selfie près du bord supérieur.

À part cela, il n'y a pas encore beaucoup d'autres informations. Selon certaines rumeurs, nous verrons des modèles équipés de Snapdragon sur tous les marchés cette année, mais cela n'a pas encore été confirmé.

Écrit par Cam Bunton.