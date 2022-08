Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4, ainsi que les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro lors de son événement Unpacked du 10 août. Les Galaxy Buds 2 Pro ont également été dévoilés lors de cet événement.

Tous les appareils sont déjà disponibles en précommande et seront mis en vente le 26 août.

Voici comment précommander le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4, et ce que vous obtiendrez si vous le faites.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 est proposé à partir de 999,99 $ aux États-Unis et 999 £ au Royaume-Uni. Il est proposé à partir de 1 099 € en Europe. Il s'agit du modèle 128 Go dans l'une des quatre couleurs standard : Bora Purple, Graphite, Pink Gold ou Blue.

Il existe également une édition Bespoke qui commence à 1199,99 $ aux États-Unis, 1099 £ au Royaume-Uni et 1199 € en Europe. Ce modèle dispose de 256 Go de stockage et il existe 75 options de personnalisation.

Vous pouvez précommander l'appareil sur le site Web de Samsung, ainsi qu'auprès des opérateurs de réseau, notamment AT&T, Verizon, T-Mobile et US Cellular aux États-Unis, et EE, O2, Vodafone et Three au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, la précommande sur le site Samsung.com permet d'obtenir 256 Go au prix de 128 Go et une housse de choix d'une valeur de 39,99 $.

Au Royaume-Uni, la précommande du Galaxy Z Flip 4 sur le site Samsung.com est accompagnée de 12 mois de Disney+, de 12 mois de couverture Samsung Care+ et d'une réduction de 25 % sur la Galaxy Watch 5 ou les Galaxy Buds 2 Pro. Une housse ClearSlim est également offerte avec l'édition Bespoke.

EE, Vodafone et Three proposent également les 12 mois de Disney+. O2 propose six mois. Chaque opérateur propose également ses propres offres en matière de données et de forfaits.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est proposé à partir de 1799,99 $ aux États-Unis et 1649 £ au Royaume-Uni. Il est proposé à partir de 1799 € en Europe. Ce prix correspond au modèle 256 Go dans l'une des trois couleurs standard : Gris-vert, Noir fantôme ou Beige. Il existe également une option Burgandy si vous commandez sur Samsung.com.

Comme pour le Z Flip 4, vous pouvez précommander le Z Fold 4 sur le site Web de Samsung, ainsi qu'auprès des opérateurs de réseau, notamment AT&T, Verizon, T-Mobile et US Cellular aux États-Unis, et EE, O2, Vodafone et Three au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, si vous commandez sur le site Web de Samsung, vous obtiendrez une housse permanente avec S Pen et une mise à niveau de la mémoire de 256 à 512 Go.

Au Royaume-Uni, si vous passez votre précommande sur le site Web de Samsung, vous obtiendrez un pack Galaxy Note d'une valeur de 89,99 £, 12 mois de Disney+ et 12 mois de couverture Samsung Care+.

EE, Vodafone et Three offrent également les 12 mois de Disney+. O2 propose six mois. Chaque opérateur propose également ses propres offres en matière de données et de forfaits.

Écrit par Britta O'Boyle.