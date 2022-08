Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est officiel - et il est meilleur que jamais.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé le Galaxy Z Fold 4, en apportant un certain nombre de modifications et de changements qui ont donné naissance à son téléphone pliable le plus convaincant à ce jour.

S'en tenant généralement au même format que les appareils Z Fold précédents, il y a un raffinement dans à peu près tous les domaines pour créer quelque chose qui est plus sophistiqué et plus raffiné.

Il y a un écran interne de 7,6 pouces avec des bords plus étroits et une caméra améliorée sous l'écran qui est moins visible, mais toujours assez évidente.

Samsung précise que l'appareil photo sous l'écran n'a pas vraiment pour but de capturer les meilleurs selfies (vous pouvez utiliser l'appareil photo arrière principal pour cela grâce à la conception de cet appareil), l'appareil photo avant étant plutôt conçu pour prendre en charge les appels vidéo - la qualité n'est donc pas aussi importante qu'ailleurs.

L'écran offre des taux de rafraîchissement de 120 Hz et est bon pour une luminosité de 1000 nits, donc il devrait couper les reflets, tandis qu'il y a eu plus d'optimisation logicielle pour soutenir un plus grand nombre d'applications.

Le Galaxy Z Fold 4 est lancé sous Android 12L, conçu pour les écrans plus grands, et la barre des tâches universelle vous donnera une plus grande flexibilité pour gérer votre expérience d'application, un peu plus comme un bureau.

Le Z Fold 4 continue de prendre en charge le stylet S Pen, tandis que les appareils sont mieux protégés, avec une surface d'affichage plus résistante pour l'écran principal, le Gorilla Glass Victus à l'extérieur, un cadre en aluminium blindé - et un indice IPX8, qui lui permet de résister aux infiltrations d'eau (mais pas à la poussière).

Les appareils photo ont été modifiés, reflétant désormais la dotation du Galaxy S22. Vous trouverez donc un appareil photo principal de 50 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels, offrant un zoom optique 3x - et un Space Zoom numérique 30x.

Il est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui en fait un téléphone phare. Le prix reflète également cela, à partir de 1649 £ au Royaume-Uni et 1799,99 $ aux États-Unis pour le modèle 256 Go, mais avec des options jusqu'à 1 To de stockage et le prix assez effrayant qui va avec.

Il sera proposé dans des coloris vert, beige et noir. Il y aura également une option bourgogne exclusive sur le site Samsung.com. Les précommandes débuteront le 10 août, pour une disponibilité à partir du 26 août.

Écrit par Chris Hall.