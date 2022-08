Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a lancé une nouvelle version de son populaire téléphone à clapet. On peut dire que le smartphone flexible le plus important du marché en est à sa quatrième génération.

À bout de bras, vous aurez du mal à trouver une grande différence entre le Galaxy Z Flip 4 et son prédécesseur - le Z Flip 3 - mais les choses ont été affinées, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Samsung a réduit le cadre autour de l'écran pour nous offrir une expérience visuelle plus immersive et faciliter l'utilisation d'une seule main, tout en réduisant la charnière pour le rendre plus compact.

Une mise à jour que nous sommes heureux de voir est la fonctionnalité actualisée du petit écran de couverture du téléphone. Non seulement vous disposez de beaucoup plus d'horloges et de choix de personnalisation, mais il peut également être réglé pour s'adapter au thème de votre Galaxy Watch, et les thèmes Galaxy de Samsung s'étendent désormais à l'écran de couverture.

De plus, cet écran offre davantage de commandes faciles d'accès, notamment le porte-monnaie Samsung, qui vous permet d'accéder à vos cartes de crédit sans avoir à ouvrir votre téléphone.

Cet écran de couverture côtoie deux appareils photo redessinés : un appareil primaire de 12 mégapixels avec OIS et un appareil ultra-large de 12 mégapixels.

Le Flip - bien sûr - se prête à la prise de vidéos et de photos sous différents angles, comme les éditions précédentes, mais avec les dernières mises à jour d'Instagram et de Facebook, vous obtiendrez une prise en charge de ces angles " Flex Mode " à partir de certaines des applications les plus populaires du Play Store.

Une autre mise à jour importante concerne la capacité de la batterie. Alors que le Z Flip 3 avait une batterie de 3300mAh, le Z Flip 4 intègre une cellule de 3700mAh, offrant une meilleure autonomie ainsi qu'une recharge filaire de 25W et une recharge rapide sans fil.

Comme la série S22, le nouveau Flip (et le Fold) sont dotés d'un châssis en aluminium Armour plus solide et d'un verre Gorilla Glass Victus Plus à l'extérieur du téléphone, ce qui, avec la norme IPX8 contre l'eau, devrait en faire un appareil durable.

Avec tout cela - et le dernier processeur Snapdragon 8+ Gen 1 à l'intérieur - il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un téléphone phare sérieux, en plus d'être incroyablement mignon et pratique.

Le Z Flip 4 est disponible en quatre couleurs standard : Essential Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Contemporary Blue.

Cependant, Samsung conserve également sa personnalisation Bespoke Edition de l'année dernière pour vous offrir un choix supplémentaire de 75 combinaisons de couleurs et de finitions différentes.

Vous pourrez ainsi choisir la couleur du verre et du cadre en aluminium, et créer une combinaison de couleurs qui vous est propre.

Le Galazy Z Flip 4 sera disponible à partir de 999 £ au Royaume-Uni et 999,99 $ aux États-Unis pour le modèle à 128 Go de stockage. Les précommandes débutent le 10 août, pour une disponibilité à partir du 26 août.

squirrel_widget_12854663

C'est la semaine de la sécurité domestique sur Pocket-lint Par Britta O'Boyle · 8 Août 2022 C'est la semaine de la sécurité domestique toute cette semaine sur Pocket-lint. Voici ce qui vous attend.

Écrit par Cam Bunton.