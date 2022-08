Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Une fuite importante de rendus de presse nous a donné un très bon aperçu de tous les produits et variations que Samsung lancera lors de son prochain événement Unpacked le 10 août.

La collection d'images montre les Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro ainsi que la prochaine paire d'écouteurs Samsung : les Galaxy Buds 2 Pro.

Ce qui est remarquable dans cette fuite d'images particulière - publiée par le célèbre leaker Evan Blass sur 91Mobiles - c'est qu'elle semble montrer chaque variation de couleur de chaque produit, et sous tous les angles, ce qui nous donne l'aperçu le plus complet de toutes les options de produits que nous pourrions souhaiter.

De plus, à nos yeux, ces images ressemblent à des rendus officiels de Samsung qui ont déjà fait l'objet de fuites, et il y a donc toutes les raisons de penser qu'il s'agit d'une véritable affaire, et pas seulement de maquettes basées sur des rumeurs et des dessins CAO.

Le Galaxy Z Fold 4 est présenté en trois couleurs différentes. L'un d'eux semble être le noir mat classique de Samsung, utilisé sur plusieurs produits, ainsi qu'une option grise qui semble avoir une subtile teinte verte, et un modèle crème/beige avec des bords en aluminium doré.

Quant au Z Flip 4, il est présenté dans une couleur violette, ainsi que dans un gris foncé, un bleu clair et une couleur or blush ou or rose.

Il existe de nombreuses options pour la Galaxy Watch 5, avec les habituels noir, gris et argent, ainsi qu'un violet clair, de l'or rose et un bleu ardoise. Et puis il y a la Watch 5 Pro, qui a une option noir sur noir, ainsi qu'une version grise avec un boîtier métallique gris.

De même, les Galaxy Buds 2 Pro sont présentés en trois couleurs : noir, blanc et violet.

Bien sûr, nous n'avons choisi qu'une poignée d'options et d'angles disponibles pour illustrer cet article, alors assurez-vous de consulter la source originale pour voir une sélection complète d'images, montrant chaque appareil, dans toutes les couleurs, sous pratiquement tous les angles.

Écrit par Cam Bunton.