Samsung Galaxy S23 : quelle est l'histoire jusqu'à présent ?

(Pocket-lint) - Samsung lance quelques smartphones chaque année, de la gamme Galaxy S en début d'année, aux gammes Galaxy Z vers la fin de l'année, ainsi que quelques appareils Galaxy A tout au long de l'année.

La série Galaxy S22 a été lancée au début de l'année 2022, et ses prédécesseurs sont donc probablement attendus vers le début de l'année 2023, bien qu'il y ait déjà eu des rumeurs concernant ce que nous pourrions attendre du prochain fleuron de la série Galaxy S.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur la gamme Samsung Galaxy S23.

Février 2023

Le Samsung Galaxy S23 arrivera probablement au début de l'année 2023 - probablement vers le mois de février - bien que rien ne soit confirmé pour le moment.

Dans le passé, presque tous les appareils Galaxy S ont été lancés soit sur ou près du Mobile World Congress, qui a lieu vers la fin du mois de février. Le Galaxy S21 a été la seule exception à cette règle, avec un lancement légèrement plus tôt, en janvier 2021.

En termes de prix, la gamme Galaxy S22 commence à 769 £ au Royaume-Uni et 799 $ aux États-Unis, tandis que le S22+ commence à 949 £ au Royaume-Uni et 999,99 $ aux États-Unis et le S22 Ultra commence à 1149 £ au Royaume-Uni et 1199,99 $ aux États-Unis.

Il n'est pas clair actuellement si Samsung va s'en tenir au même prix, comme ils l'ont fait entre le Galaxy S21 et S22, ou l'augmenter légèrement, mais nous imaginons que les nouveaux appareils seront dans une fourchette similaire.

Changement de design ?

Il n'y a pas encore eu de rumeurs concernant le design de la série Galaxy S23, donc il n'est pas clair actuellement si nous pourrions voir un changement de design cette année ou non.

Il y avait très peu de différence en termes de design entre les combinés S22 et S21, il est donc possible que nous voyions un peu plus de changement cette fois-ci, mais pour l'instant, nous sommes dans le noir.

Quoi qu'il en soit, il est probable que le S23 et le S23+ partagent des similitudes, tandis que le S23 Ultra sera probablement l'appareil plus haut de gamme.

Des tailles similaires ?

L'Ultra devrait avoir un meilleur écran dans l'ensemble

Comme pour les designs, il n'y a pas encore beaucoup de détails sur les spécifications d'affichage de la gamme Galaxy S23. Nous nous attendons à ce que les tailles d'écran soient similaires à celles des Galaxy S22, S22 Plus et S22 Ultra respectivement, mais on ne sait jamais, Samsung pourrait les mélanger.

Il a été suggéré que le Galaxy S23 Ultra pourrait être équipé d'un écran à quatre bords. Le S22 Ultra a des bords incurvés à gauche et à droite, mais un écran à quatre bords impliquerait que le haut et le bas soient également incurvés.

Pour référence, le Samsung Galaxy S22 a un écran de 6,1 pouces, tandis que le S22+ a un écran de 6,6 pouces. Tous deux ont une résolution Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement comprise entre 10 et 120 Hz.

Le S22 Ultra, quant à lui, dispose d'un écran de 6,81 pouces avec une résolution Quad HD+ et une fréquence de rafraîchissement comprise entre 1 Hz et 120 Hz. Les S22 et S22+ ont tous deux un écran plat, tandis que le S22 Ultra a un écran incurvé.

Des processeurs Qualcomm uniquement ?

La gamme Samsung Galaxy S fonctionne généralement avec les derniers processeurs Qualcomm et Exynos, selon la région. Cependant, il a été dit que Samsung pourrait abandonner les Exynos pour le S23, et s'en tenir uniquement à Qualcomm.

La puce Qualcomm que le S23 est susceptible d'utiliser est la prochaine plateforme Snapdragon qui est normalement annoncée en décembre. Nous nous attendons à ce qu'elle soit appelée Snapdragon 8 Gen 2, après le Snapdragon 8 Gen 1 et le Snapdragon 8+ Gen 1, bien que pour le moment, le nom n'ait pas été confirmé.

Si Samsung continue à proposer des puces Exynos dans certaines régions, c'est l'Exynos 2300 qui a été mentionné. La rumeur veut que cette puce ne puisse pas rivaliser avec l'équivalent Qualcomm dans tous les domaines.

Nouvelle caméra frontale ?

Un capteur de 200 Mpx pour l'Ultra ?

C'est le département des appareils photo qui a fait l'objet de la plupart des rumeurs jusqu'à présent. Il a été dit que le Samsung Galaxy S23 Ultra offrirait un capteur HP2 de 200 mégapixels.

Il a également été dit que le Galaxy S23 pourrait offrir une caméra frontale améliorée, passant du capteur de 10 mégapixels que nous avons vu régulièrement au cours des deux dernières années, à un capteur de 12 mégapixels.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur le Samsung Galaxy S23. Nous publierons ici toute nouvelle information au fur et à mesure qu'elle apparaîtra.

Ice Universe a affirmé que le Samsung Galaxy S23 pourrait être équipé d'un capteur qui n'a pas encore été annoncé et qui se situe entre les 200MP HP1 et HP2. Il est spéculé que puisque les Isocell HP1 et HP3 ont des pixels de 0,64μm et 0,56μm de taille, le HP2 se retrouvera probablement au milieu avec 0,60μm.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2022, Qualcomm a déclaré: " La façon dont vous devriez penser à cela est que Snapdragon alimentera leur ligne de produits Galaxy, leurs produits phares Galaxy. Et ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous étions à 75 % sur le Galaxy S22 avant l'accord. Vous devriez penser que nous allons être bien meilleurs que cela sur le Galaxy S23 et au-delà.

"C'est un accord pluriannuel. Et c'est - c'est probablement ce que je peux vous dire. Vous devriez penser à ce que nous alimentions leurs appareils à l'échelle mondiale. "

L'analyste industriel Ming-Chi Kuo affirme que Samsung s'en tiendra uniquement aux processeurs Qualcomm Snapdragon sur les prochains appareils de la série S, suggérant qu'elle abandonnera les puces Exynos pour les variantes internationales.

Des sourcesrapportées par GalaxyClubNL ont déclaré que le Galaxy S23 aura une nouvelle caméra selfie de 12MP, par rapport aux 10MP que les téléphones Galaxy ont depuis quelques années maintenant.

Il a été suggéré que le Galaxy S23 Ultra pourrait être équipé d'un écran à quatre bords.

