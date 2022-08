Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le Samsung Galaxy S23 Ultra sera certainement doté d'appareils photo impressionnants, comme d'habitude, mais un informateur pense qu'ils pourraient déjà connaître le modèle.

L'omniprésent Ice Universe affirme que le prochain fleuron pourrait être équipé d'un capteur encore inconnu qui se situerait entre les 200MP HP1 et HP2.

Famille 200MP

HP1 et HP3 sont sortis, où est passé HP2, doit-il être réservé au S23 Ultra ?

HP1 0.64μm

HP2 0.60μm ?

HP3 0.56μm

Il semble y avoir un modèle. pic.twitter.com/JxHjdPwnNQ- Ice universe (@UniverseIce) 1 août 2022

On suppose que puisque les Isocell HP1 et HP3 ont des pixels de 0,64μm et 0,56μm, le HP2 se retrouvera probablement au milieu avec 0,60μm.

En extrapolant davantage, le HP3 a une taille de 1/1,4 pouce, tandis que le HP1 a une taille de 1/1,22 pouce - nous pourrions nous attendre à ce que la taille du capteur se situe également entre ces deux chiffres.

Il reste à voir si tout cela s'avère exact, mais nous ne serions certainement pas surpris de voir une augmentation de la résolution déjà impressionnante de 108MP offerte par le S22 Ultra.

Par ailleurs, les rumeurs indiquent que la gamme S23 utilisera des processeurs Snapdragon et bénéficiera d'une caméra selfie améliorée.

5 raisons pour lesquelles vous devriez acheter le Google Pixel 6a Par Pocket-lint International Promotion · 26 Juillet 2022 Le Google Pixel 6a est enfin là et disponible à la commande, c'est donc le moment idéal pour examiner ce qui rend ce téléphone spécial.

Pour en savoir plus, malheureusement, nous devrons attendre et voir.

Écrit par Luke Baker.