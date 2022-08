Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Quelques fuites récentes nous ont donné un aperçu des options de couleurs et des accessoires du Galaxy Z Flip 4, qui devrait être annoncé lors du prochain événement Galaxy Unpacked.

D'après ce que l'on peut voir, vous pourrez choisir parmi quatre options de couleurs primaires ainsi qu'une édition Bespoke, qui permettra jusqu'à 71 combinaisons de couleurs.

Les variantes de couleurs standard seront le bleu, le violet bora, le graphite et l'or rose. Cependant, l'édition Bespoke vous permettra de créer votre propre mélange de ces couleurs, ainsi que quelques options supplémentaires.

Le châssis du téléphone sera disponible en trois couleurs, noir, argent et or. Le haut et le bas du châssis seront également disponibles en vert, marine, rouge, jaune et blanc.

Cette nouvelle survient après que le site Web de l'assurance britannique de Samsung ait répertorié toutes les variations possibles, mais il semble qu'il ait été retiré depuis.

C'est une excellente nouvelle pour les personnes qui aiment un look personnalisé, et le plaisir ne s'arrête pas là non plus.

Une autre fuite est venue d'un détaillant en ligne, qui a accidentellement listé quelques étuis de protection en avance. Ces derniers ont également été retirés.

Les annonces comprenaient deux modèles d'étui pour le Z Flip 4 - un étui en cuir avec une sangle, appelé adorable Galaxy Flap, et une housse transparente avec un anneau, très similaire à l'étui disponible pour le Z Flip 3.

Le listing comprend également un étui pour le Z Fold 4, avec une béquille intégrée, ainsi qu'une protection d'écran en une seule pièce.

Écrit par Luke Baker.