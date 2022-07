L'accord entre Samsung et Qualcomm permettra une utilisation beaucoup plus large du Snapdragon sur les futurs appareils Galaxy.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm et Samsung ont annoncé une extension et un élargissement de leur partenariat, qui verra une utilisation accrue du matériel Snapdragon dans les appareils Samsung Galaxy.

Au cœur de cet accord se trouve la licence des brevets 3G, 4G, 5G et 6G, mais il va beaucoup plus loin, suggérant que la prochaine génération d'appareils phares de Samsung utilisera le matériel Snapdragon dans le monde entier, plutôt que de partager l'offre entre Snapdragon et Exynos.

Cela sera probablement accueilli avec enthousiasme par les fans qui ont longtemps critiqué l'utilisation d'Exynos par Samsung, préférant l'optimisation offerte par Snapdragon. Bien qu'il n'ait pas été explicitement confirmé que le Samsung Galaxy S23 sera exclusivement équipé de Snapdragon dans le monde entier, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, s'est étendu sur cette annonce lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de la société, en déclarant :

"La façon dont vous devez penser à cela est que Snapdragon alimentera leur gamme de produits Galaxy [de Samsung], leurs produits phares Galaxy. Et ce que je peux dire à ce stade, c'est que nous étions à 75 % sur le Galaxy S22 avant l'accord. Vous devriez penser que nous allons faire beaucoup mieux que cela sur le Galaxy S23 et au-delà. Il s'agit d'un accord pluriannuel... Vous devriez penser à nous pour alimenter leurs appareils au niveau mondial."

L'autre élément à retenir de l'accord est qu'Amon est véritablement enthousiaste à ce sujet, disant en réponse à une question sur la relation avec Samsung : "Outre le record des revenus de l'automobile et de l'IdO, l'accord avec Samsung est probablement ce que je préfère dans ce trimestre."

Pour Qualcomm, cela signifie que Snapdragon va être plus largement utilisé par la plus grande marque de smartphones au monde et que cette décision va plaire aux clients - mais qu'est-ce que cela signifie pour Exynos ?

Il est entendu que Samsung est en train de réorganiser l'activité Exynos et les rumeurs selon lesquelles elle va fermer l'entreprise ne sont pas vraies : "Actuellement, nous réorganisons notre modèle commercial de système sur puce, et nous poursuivons un plan visant à renforcer notre compétitivité à moyen et long terme", a déclaré Samsung Electronics lors de sa propre conférence téléphonique sur les résultats, selon le Maeil Economic Daily.

Cela pourrait signifier que nous verrons moins d'Exynos dans les appareils Samsung du marché de masse, mais il semble qu'il y aura encore beaucoup d'activité sur le propre matériel de Samsung.

Écrit par Chris Hall.